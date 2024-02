Ile Maurice: 10 % de visas supplémentaires et une amélioration de l'hébergement à Mina

Tout est en bonne voie pour l'organisation du Hadj 2024, notamment en ce qui concerne les frais, les hôtels et les billets d'avion. C'est du moins ce qu'a affirmé l'ambassadeur de Maurice en Arabie Saoudite Showkutally Soodhun, lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre des Arts et du patrimoine culturel Avinash Teeluck et le président du centre culturel islamique (CCI), Yousouf Salehmohamed, à Port-Louis, lundi. Showkutally Soodhun a parlé de l'obtention de 10 % de visas supplémentaires en plus des 1 500 visas déjà accordés, la division des pèlerins en deux groupes de départ, le premier le 24 mai et le second le 2 juin.

650 voyageront via la compagnie aérienne des Émirats arabes unis et 1 000 via Saudi Airlines. L'ambassadeur a aussi évoqué une amélioration dans la catégorie d'hébergement dans la cité de Mina, passant de la classe D à la classe C, au prix de 4 820 rials saoudiens par rapport à 5 200 rials saoudiens en 2023. Quant aux détails supplémentaires sur les négociations des frais de billets d'avion, ils seront, toujours selon lui, communiqués prochainement.

Pour sa part, le ministre des Arts et du patrimoine culturel, Avinash Teeluck, a souligné que des consultations ont été initiées avec les pèlerins, les opérateurs du Hadj et les membres du CCI pour remédier aux lacunes précédentes.

Le ministre a également évoqué les changements majeurs apportés au CCI, notamment le recrutement imminent d'un nouveau directeur, la nomination d'un nouvel officier du Hadj «bien formé» depuis novembre 2023, et la mise à jour du registre des pèlerins potentiels du CCI. Il a annoncé l'intention du CCI de migrer vers un système informatisé permettant l'inscription en ligne pour le Hadj et la demande et délivrance en ligne des visas.