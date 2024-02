Algérie: Signature de deux accords de coopération entre les Universités d'Oran-1 et des Sciences de la Technologie et l'Université 'Atatürk' de Turquie

ORAN — Deux accords de coopération ont été signés entre l'Université d'Oran-1 "Ahmed Ben Bella", l'Université des sciences et de la Technologie "Mohamed Boudiaf" et l'Université "Atatürk" de Turquie, a-t-on appris, mercredi, de ces deux établissements de l'enseignement supérieur.

Les deux accords ont été signés, mardi, lors de réunions de travail séparées entre les recteurs de l'Université d'Oran-1 "Ahmed Benbella", Amine Abdelmalek, et de l'Université des sciences et technologies "Mohamed Boudiaf", et le président de l'Université turque "Atatürk", Omar Jumakli, lors desquelles ils ont discuté des domaines de coopération possibles.

La chargée de la communication à l'Université d'Oran-1, Mme Soumaya BarhaïI, a expliqué que l'accord englobe une coopération dans les activités scientifiques, culturelles et de recherche conjointes, ainsi que d'échange de membres d'instances d'études, de recherche, de conférences et de discussions, d'échange d'étudiants d'études supérieures et de professionnels postulant à la recherche collaborative ou future, en plus de la participation à des rencontres académiques, d'échange de supports académiques, de publications et autres produits.

L'accord concerne également, selon la même interlocutrice, la coopération dans le domaine des programmes académiques privés de courtes durées et des programmes d'études à l'étranger d'un semestre et d'une année complète pour les étudiants chercheurs.

L'accord conclu entre l'Université des sciences de la technologie d'Oran "Mohamed Boudiaf" et l'Université turque Atatürk, en marge d'une visite de représentants de cette dernière, porte lui sur plusieurs domaines, dont la recherche scientifique et l'échange de visites académiques.

A rappeler qu'il a été procédé à la signature, le même jour, d'un accord de coopération entre l'Université d'Oran-2 "Mohamed Benahmed" et l'Université turque "Atatürk" dans le domaine des échanges d'enseignants, d'étudiants et de fonctionnaires administratifs, ainsi que la création de groupes de recherche conjoints et de développement de parcours de formation avec un double diplôme, en plus de la participation à des projets de coopération internationale au sein du programme "Eramsus plus", selon la responsable de la communication à l'Université d'Oran-2, Ayed Houria.

Au cours de la même réunion, les deux parties ont évoqué la possibilité d'une coopération visant à créer un département de langue turque, dans le cadre d'un projet en préparation au niveau de la Faculté des langues de l'Université d'Oran-1.