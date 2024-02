Algérie: Réunion du gouvernement - Plusieurs secteurs examinés

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du gouvernement consacrée à l'examen d'un nombre de communications relatives à plusieurs secteurs, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé ce jour, 31 janvier 2024, une réunion du gouvernement consacrée à l'examen d'un nombre de communications sectorielles liées aux préparatifs pour le mois sacré du Ramadan, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures de solidarité nationale, l'approvisionnement et la régulation du marché et la disponibilité des produits de large consommation, ainsi que la gestion rationnelle des ressources en eau, les conditions d'hygiène et le bon fonctionnement des différents services publics.

Le gouvernement a également entendu une communication sur la stratégie nationale de production et de stockage du carburant dans le cadre de la sécurité énergétique qui vise à assurer l'exploitation et le développement optimal des capacités de raffinage et à répondre de manière proactive à la demande croissante sur ce produit, en sus de la diversification des exportations, et ce conformément aux directives de monsieur le Président de la République données lors du Conseil des ministres tenu le 7 janvier courant.

Enfin, le gouvernement a endossé un projet de décret exécutif relatif à la mise en oeuvre de projets qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national de dessalement de l'eau de mer, décidé par monsieur le Président de la République en matière de sécurité hydrique".