Maroc: La Chambre des représentants participe à la réunion régionale des parlementaires arabes autour de 'l'émancipation économique de la femme'

Rabat — La Chambre des représentants a pris part, mercredi, à la réunion régionale des parlementaires des pays arabes organisée en vidéo-conférence par l'Union parlementaire internationale (UIP) et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale, consacrée à l'émancipation économique de la femme dans la région arabe.

Lors de cette réunion, organisée en partenariat avec ONU-Femmes et l'Union internationale du travail, les parlementaires ont souligné la complémentarité existante entre les Objectifs de développement et les mesures visant à émanciper la femme économiquement, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

A cette occasion, la vice-présidente de la Chambre, Nadia Thami, qui a représenté la Chambre des représentants à cette réunion, a rappelé l'expérience marocaine dans le domaine de l'égalité des sexes et de l'émancipation de la femme marocaine. De même, elle a mis en avant les réalisations et acquis importants réalisés par le Maroc dans le domaine de l'émancipation de la femme, de la consolidation de sa place et la réalisation de l'égalité homme-femme, à travers l'institutionnalisation des principes d'équité et d'égalité des chances en tant que principes constitutionnels.

Dans ce sens, elle a mis en avant le lancement de nombreux plans et programmes visant à renforcer l'émancipation juridico-économique et institutionnelle de la femme, outre les diverses mesures prises par le Royaume pour la consécration de l'approche genre dans les différentes stratégies sectorielles.

%

Le cadre légal au Maroc représente une plateforme adéquate pour renforcer l'égalité des sexes selon les dispositions de la Constitution stipulant le principe d'égalité des droits des deux sexes, notamment les droits civils, politiques, socio-culturels et environnementaux, a-t-elle relevé.

De même, elle a mis en avant l'importance de la mise en place de l'Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination à travers l'adoption de la loi N°79.14, outre l'adoption du projet de loi approuvant le protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

La vice-présidente de la Chambre des représentants a présenté une série de recommandations appelant notamment à la conjugaison des efforts, le partage des expériences et l'engagement des ressources en vue de concrétiser les objectifs souhaités, soulignant la nécessité de prendre en considération le principe d'égalité et de renforcement du rôle de la femme dans l'élaboration des lois, des programmes et des politiques publiques.