Maroc: Clôture à Kénitra d'ateliers de formation en droit au profit de cadres de la DGSN

Kénitra — Des ateliers de formation en droit et d'échange d'expertises au profit de cadres de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) ont pris fin, mercredi à l'Institut Royal de Police de Kénitra.

Organisé par la DGSN, en coopération avec le Secrétariat Général du Gouvernement, ce programme de formation de 3 jours, a pour objectif de renforcer le partenariat fructueux et constructif entre les deux parties, de jeter les bases d'une coopération institutionnelle durable, de partager les points de vue et d'échanger les expertises dans divers domaines d'intérêt commun.

Ces ateliers s'inscrivent dans le cadre de la politique d'ouverture et de coordination prônée depuis plusieurs années par la DGSN et ses partenaires qui sont conscients que l'efficacité administrative et juridique est tributaire d'une interaction positive avec les autorités compétentes en vue de se pencher sur les véritables problématiques.

S'exprimant lors de la séance de clôture, le directeur des ressources humaines à la DGSN, Mohammed Imrabden, a relevé que ces ateliers de formation se sont déroulés dans de bonnes conditions et ont été marqués par un débat fructueux sur les bonnes pratiques juridiques.

Ces ateliers constituent un levier essentiel visant à permettre aux ressources humaines de mener à bien leurs missions et d'améliorer la rédaction juridique et le niveau de performance, a-t-il ajouté.

De son côté, le chef de service administratif de la préfecture de police de Kénitra, Fouad Benaicha, a indiqué que cette formation s'inscrit dans le cadre du programme de formation continue adopté par la DGSN, ainsi que de sa stratégie visant la qualification de ses ressources humaines.

Dans une déclaration à la MAP, M. Benaicha a souligné l'importance de ces ateliers de formation qui ont pour objectif de renforcer les compétences professionnelles des cadres de la DGSN afin qu'ils puissent exercer les rôles qui leur sont assignés selon une méthodologie moderne.

Ces ateliers ont permis à un groupe de cadres de la DGSN d'interagir avec leurs collègues du Secrétariat Général du Gouvernement et de partager les connaissances sur d'importantes questions à caractère juridique en tenant compte des besoins exprimés par le service chargé de la formation continue à la DGSN.

A l'issue de ces ateliers de formation, des certificats de participation ont été remis aux bénéficiaires. Les ateliers se sont articulés autour de trois axes portant sur des thématiques générales liées à la rédaction des textes législatifs et réglementaires, les techniques d'élaboration de ces textes et les modalités de leur examen ainsi que sur la procédure de leur approbation et de leur publication dans le Bulletin Officiel.