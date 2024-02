Afrique: L'engagement de l'UM6P en faveur de la transition en Afrique au centre d'une rencontre à Paris

Paris — L'implication active de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) en faveur de la transition en Afrique a été au centre d'une rencontre, mercredi soir à Paris.

Initiée par l'UM6P France, cette rencontre a jeté la lumière sur le thème de la 4ème édition de la Semaine de la science, qui se tiendra du 12 au 18 février à l'UM6P à Benguerir autour des "Transitions". Elle a ainsi été l'occasion de se pencher sur les transitions multiples en cours dans le monde et en Afrique, en particulier, notamment matérielles, climatiques, numériques et économiques, et de mettre en exergue l'engagement de l'UM6P dans ce sens.

"La Semaine de la science, qui aura lieu dans le campus de Benguerir de l'UM6P, sera dédiée à l'exploration, notamment, des transitions matérielles, agricoles, énergétiques, climatiques, numériques, robotiques, économiques, financières, civilisationnelles, sociétales, morales, médicales et biotechnologiques", a indiqué, à cette occasion, le directeur général de l'UM6P France, Fahd Benkirane.

L'Université a mis en place un programme scientifique riche en débats, panels et échanges, avec la présence de personnalités scientifiques éminentes et de renommée internationale, a-t-il fait savoir.

"L'UM6P relève un défi majeur en se positionnant comme un acteur clé dans la transition en Afrique", a indiqué, de son côté, Raphaël Liogier, directeur scientifique de l'IAS (Institute for Advanced studies) et titulaire de la Chaire des Transitions à l'UM6P, initiateur du thème de la Semaine de la science.

Et de souligner que l'Afrique incarne un "terreau fertile pour des solutions d'envergure, capables de résoudre non seulement ses propres défis, mais également de contribuer à la résolution des problèmes mondiaux". "C'est l'origine même de la fondation de l'UM6P", a-t-il dit.

Le Maroc, par nature, est "un pays qui se prend en main", démontrant ainsi sa volonté de prendre part activement à la résolution des défis locaux et globaux, a, par ailleurs, fait remarquer l'expert.

Saâd Tazi, chargé de mission auprès du Président de l'UM6P à Benguerir a, quant à lui, indiqué que l'engagement de l'UM6P s'étend au-delà des frontières nationales, ajoutant que celle-ci aspire à jouer un rôle "incontournable" dans la formation des futures générations marocaines et africaines.

Cette vocation, a-t-il dit, est "profondément continentale, visant à habiliter les futurs citoyens de ce monde à évoluer de manière consciente et proactive, en tenant compte et en assumant la responsabilité des problématiques actuelles".

Et de faire observer que le thème de la Semaine de la science "s'impose naturellement, reflétant notre réalité quotidienne marquée par les multiples facettes des transitions, dans toutes leurs dimensions".

La Semaine de la science s'interrogera, notamment, sur la pluralité des transitions en cours et les résistances à ces transitions (peur de l'intelligence artificielle, résistances des habitudes de vie...). Elle planchera aussi sur "la transition qui n'est ni seulement une évolution, ni seulement une rupture, mais un changement d'équilibre", ainsi que sur la nécessité pour l'humanité de changer sa manière de penser et d'agir afin d'assurer sa survie.

Ce rendez-vous sera également ponctué, entre autres, de spectacles, tous en relation avec le thème des transitions, ainsi que de la diffusion, en avant-première mondiale, d'un film documentaire sur la révolution du clonage, réalisé par l'explorateur Luc Hardy.

Première antenne internationale de l'UM6P, l'UM6P France, qui vient d'être lancée récemment, se veut le "pont" que l'UM6P entend créer entre le Maroc et l'Afrique d'une part et la France et l'Europe d'autre part. Elle propose des formations exécutives et des accompagnements spécifiques pour les chercheurs et les entrepreneurs innovants intéressés par le développement du continent africain.

Dotée d'un campus principal à Benguerir, près de Marrakech, et de campus à Rabat et Laâyoune au Maroc et aujourd'hui à Paris, l'UM6P, université marocaine d'avant-garde, donne la priorité à la recherche et à l'innovation pertinentes pour le Maroc et l'Afrique, en se concentrant sur des sujets tels que l'industrialisation, la sécurité alimentaire, le développement durable, l'Intelligence Artificielle, la santé ou encore les sciences économiques et sociales.