Gabon: Les ministres procèdent à la remise des bourses au CES Mabignath

Le ministre des Eaux et Forêts, le Général de Brigade Maurice Ntossui Allogo, le ministre du Travail et de la Lutte Contre le Chômage,M. Adrien Nguema Mba, et le Lieutenant Colonel Kembot-Idetty Rassindina, ont procédé ce jour à la remise des bourses aux élèves du CES George Mabignath (en cycle secondaire) ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 12/20.

Il s'agit d'une promesse emblématique honoré par le Président de la Transition, Président de la République, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema qui lors de son discours à la nation avait instruit le gouvernement de la Transition de faire évoluer le système boursier de notre pays et de le rétablir.

Le ministre du Travail et de la Lutte Contre le Chômage a déclaré : « C'est donc un évènement historique pour nous. Cette bourse est une allocation qui permet aux élèves de contribuer à l'achat des fournitures scolaire. A l'époque, cette bourse a permis à beaucoup de jeunes issues de divers villages de pouvoir poursuivre leurs études ».

Pour sa part, le ministre des Eaux et Forêts a félicité et encouragé les élèves d'aller encore plus loin :

« Comme l'affirmait Jean de Lattre de Tassigny, avant de s'occuper de la jeunesse il faut la comprendre et l'aimer. Le rétablissement des bourses des élèves du secondaire traduit aujourd'hui la volonté du gouvernement de la Transition de soutenir la jeunesse qui est l'avenir de notre pays ».