Burkina Faso: Peinture - Dina Rabearivelo expose ses oeuvres au Burkina Faso

Dina Mitia Ny Aina Rabearivelo représentera Madagascar lors des prochaines Rencontres internationales de peinture de Ouagadougou (Ripo), qui se tiendront du 13 au 18 février au Burkina Faso.

Dans le monde effervescent de l'art contemporain, le peintre malgache Dina Mitia Ny Aina Rabearivelo se distingue en étant choisi parmi plus de deux cent quarante candidatures pour participer à la 5e édition des Ripo. Se tenant du 13 au 18 février au Burkina Faso, cet événement réunit vingt-et-un pays, avec Dina Rabearivelo en tant que représentant de Madagascar. Son oeuvre intitulée « Les agriculteurs appelant à l'aide », sera au coeur de cette exposition internationale.

Utilisant du papier journal malgache comme toile, l'artiste crée une fusion saisissante entre le dessin et les textes du journal. « Je vais montrer à l'international comment est Madagascar à travers mon art », explique-t-il, soulignant que son oeuvre porte un message profond sur l'importance et la vie difficile des agriculteurs, véritables piliers de la Grande île. L'artiste, qui a déjà remporté des distinctions notables en 2015 et 2016, se réjouit de représenter la Grande île lors de cet événement culturel d'envergure.

Expérience enrichissante

« Cela me donne l'opportunité d'élargir mon réseau, mes expériences et mes relations, d'autant plus qu'à Madagascar, il n'existe pas encore d'écoles des beaux-arts », confie-t-il avec fierté.

La rencontre, placée sous le thème « Trait-d'Union : Histoire, territoires et défis contemporains du vivre ensemble », offrira un espace propice aux échanges entre artistes plasticiens, sculpteurs et peintres du monde entier. En plus des expositions, le programme comprendra des rencontres et des échanges artistiques entre les représentants africains et ceux du reste du monde, des spectacles de danse et de musique, des vernissages, des masterclass et des discussions, des conférences captivantes, ainsi que des ventes aux enchères artistiques faisant de cet événement un véritable melting-pot culturel.

Pour Dina Rabearivelo, cette opportunité est une belle vitrine pour la peinture malgache. En tant qu'artiste environnementaliste, il confère une seconde vie aux plantes sèches et aux journaux périmés à travers ses oeuvres uniques. Déjà bien connu sur la scène artistique internationale avec des participations antérieures en France, en Argentine, en Chine et ailleurs, l'artiste de renom espère que sa présence à Ouagadougou contribuera à élargir encore davantage son influence et à promouvoir l'art malgache à l'échelle mondiale. Dina Rabearivelo a commencé à exposer son talent dès son passage au collège en 2007, à l'âge de 17 ans, laissant présager un avenir artistique des plus prometteurs.