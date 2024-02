Madagascar: Média - L'Ordre des journalistes célèbre son cinquantenaire

1974-2024. L'Ordre des journalistes de Madagascar célèbre cette année son cinquantième anniversaire.

Cinquante ans d'existence et cinquante ans au service du journalisme et des journalistes. L'Ordre des journalistes de Madagascar (OJM) célèbre cette année son demi-siècle d'existence, avec comme point d'orgue deux événements. En guise d'ouverture, une soirée de gala sera organisée au mois d'avril et des assises africaines du journalisme se tiendront au mois de juin.

L'organisation de ce cinquantenaire sera assurée en partenariat avec l'agence Dujardin Delacour & Cie avec qui l'ordre a renouvelé sa confiance, hier, à son bureau à Ambohidahy par le biais de la signature d'une convention de partenariat. Un partenariat qui a débuté en 2022 et qui se porte bien comme en témoigne ce renouvellement de confiance.

«Les dates précises de ces deux événements seront communiquées ultérieurement», explique Monica Rasoloarison, présidente de l'OJM.

« Nos relations avec les journalistes remontent à notre création et nous sommes fiers et ravis de les appeler partenaires. Aussi, toute l'équipe de Dujardin Delacour & Cie et moi-même, mettrons tout en oeuvre pour la réussite de l'organisation de cette célébration », lance, pour sa part, Karine Rabefaritra, co-fondatrice de l'agence Dujardin Delacour.

L'ordre des journalistes fut créé en 1974, dans une période où la censure battait son plein, par quelques journalistes dont Ralaiarijaona, dans un esprit de solidarité entre les professionnels du métier. Jusqu'à présent, l'ordre se veut être le garant de cet esprit de solidarité qui a animé les fondateurs à sa création, d'où la vision «journalistes professionnels unis pour le développement.»

Élection ce jour

Aujourd'hui, l'Ordre des journalistes de Madagascar va élire son représentant au sein du Haut conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit (HCDDED). Dix candidats sont en lice pour le poste et les membres du bureau de l'ordre vont procéder au vote en ligne de celui qui va le représenter au cours de la journée.