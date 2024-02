Mali/Madagascar: Football / Éliminatoires CDM - Les Aigles de Mali préviennent les Barea

Deux nations dans le groupe de Madagascar aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 disputent la Can en Côte d'Ivoire. Le Mali vient d'éliminer le Burkina Faso mardi (2-1) en huitièmes de finale et jouera contre le pays hôte samedi en quarts. Les Aigles ont enregistré deux victoires contre le Burkina Faso en huitièmes et l'Afrique du sud (2-0) en phase de groupes et deux nuls contre la Namibie (0-0) et la Tunisie (1-1). De son côté, le Ghana est sorti un peu plus tôt en phase de groupes. Les Black Stars terminent troisième de leur groupe après deux matches nuls contre l'Égypte (2-2) et le Mozambique (2-2) et une défaite face au Cap-Vert (1-2).

Madagascar occupe après les deux premières journées en novembre, la troisième place (3 points) derrière les Comores (6 points) et le Mali (4 points). Le Ghana se trouve au quatrième rang (3 points) devant la Centrafrique (1 point) et le Tchad (0 point). Madagascar recevra en juin les Comores et le Mali, comptant pour les troisième et quatrième journées. « Il n'y a plus d'équipe favorite et outsider, la preuve, plusieurs grandes nations comme le Maroc viennent de se faire éliminer. Bref, le niveau du foot africain s'est nettement amélioré. L'Afrique du sud est par exemple formée par les jeunes joueurs au dernier Cosafa à Durban, à 90% des locaux. Et ils ont eu un bon résultat », analyse le coach Rôrô Rakotondrabe.

« Nous ne pouvons pas évaluer les équipes par leur résultat à la Can. Le Ghana n'était pas en confiance mais un nouveau coach est actuellement à sa tête et beaucoup de choses pourraient changer. Son élimination ne veut pas forcément dire qu'il est faible. Les Comores qui ne jouent pas la Can et le Mali restent les favoris, étant les leaders du groupe. Les Comores se préparent sûrement ailleurs en vue des prochaines journées », poursuit le sélectionneur.

À un mois et demi des matches amicaux en mars, le coach Rôrô a pu rencontrer quelques nouveaux expatriés durant son séjour de trois semaines en France. « Il y aura quatre nouvelles recrues dont deux gardiens de but. Nina vient lui aussi de faire son come-back. Espérons qu'ils ne se blessent pas entre-temps », conclut le coach Rôrô.