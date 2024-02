Tunisie: Marché tunisien de l'immobilier - La hausse des prix s'accélère

Le marché immobilier a connu, en 2023, une hausse de 9% du prix moyen au mètre carré des appartements. Selon les estimations de Anis Gharbi, directeur de « Mubawab Tunisie », la tendance est loin de se calmer en 2024, d'autant plus que le secteur est fortement exposé aux aléas économiques.

Les résultats de l'étude rétrospective sur les tendances du marché immobilier tunisien en 2023 ont été dévoilés lors d'une conférence de presse récemment organisée par « Mubawab ». Il en ressort, en somme, que l'année 2023 a connu une certaine dynamique sur un marché assez tendu, avec des tendances distinctes observées tant du côté de la demande que de l'offre.

En effet, la demande immobilière a enregistré une évolution fluctuante, passant d'une stabilité relative observée au cours du premier semestre à une croissance exponentielle remarquée particulièrement au mois d'août, mais qui n'a pas duré puisqu'elle a commencé à s'infléchir à partir de septembre. Suivant un schéma similaire, l'offre immobilière s'est stabilisée à partir du mois d'août.

Les S+2 en forte demande

Côté préférences, l'enquête a révélé que les appartements d'une superficie comprise entre 100 et 130 mètres carrés étaient les plus sollicités par les visiteurs du portail « Mubawab.tn », représentant 30% de la demande et 26% de l'offre. Les appartements dont la superficie se situe entre 130 et 170 mètres carrés ont, par ailleurs, suscité un vif intérêt au cours de l'année écoulée. En matière de typologie d'appartement, ce sont les S+2 qui qui caracolent en tête des préférences avec 37% de la demande, suivis par les S+3 qui totalisent 30% de la demande.

%

Quant aux prix, ils ont évolué en dents de scie, atteignant leur point culminant au mois de juillet, avec une augmentation significative de 14% par rapport au même mois de l'année précédente.

Les quartiers où les prix flambent

Dans le Grand Tunis, les quartiers de la banlieue nord se démarquent par les prix de vente les plus élevés pour les appartements neufs. Les Jardins de Carthage arrivent en tête du classement avec un tarif de 4.850 dinars par mètre carré, suivis d'Ain Zaghouan Nord (3.700 dinars par mètre carré). En troisième place, les quartiers résidentiels d'El Menzeh 9 C et Ennasr 2 présentent des prix identiques, atteignant 3.300 dinars par mètre carré pour les appartements neufs. L'étude a révélé que certaines zones présentent des écarts de prix relativement proches, que ce soit pour les biens neufs ou anciens.

Par exemple, aux Jardins d'El Menzah 2 les tarifs sont de l'ordre de 2.720 dinars par mètre carré pour les appartements neufs. A noter que sur le Grand Tunis, les appartements neufs les plus abordables se trouvent à El Mourouj 6, avec des prix avoisinant les 2.200 dinars suivis par La Manouba avec 2.300 dinars par mètre carré.

Augmentation de 11% du prix moyen de location des appartements

Sans grande surprise, le marché locatif a culminé durant la saison estivale où la demande a atteint son pic en août tandis que l'offre a connu une croissance significative à partir du mois de septembre, une tendance haussière qui s'est maintenue jusqu'à la fin de l'année.

En effet, le prix moyen de location des appartements a augmenté de 11% au cours de l'année 2023. Dans le Grand Tunis, c'est aux Berges du Lac 2 que se trouvent les appartements les plus onéreux à la location avec un loyer de 2.000 dinars par mois les S+1, suivis par La Marsa (1.800 dinars/mois), les Jardins de Carthage (1.550 dinars) et Ain Zaghouan Nord (1.200 dinars). En ce qui concerne les loyers mensuels les plus abordables, ils se concentrent principalement dans les zones de Mourouj 6 et Ryad El Andalous.

Pour l'immobilier professionnel, les données compilées par « Mubawab.tn » montrent que les bureaux dominent les annonces de location pour les entreprises. Les locaux commerciaux représentent 35% de l'offre totale, suscitant un intérêt marqué avec 47% de la demande totale. Côté vente, les bureaux prédominent les annonces de vente. Mais d'une manière générale, les prix moyens de location des bureaux ont connu une croissance annuelle de 15% en 2023, en glissement annuel. La cité des Berges du Lac 2 occupe la première place du classement des quartiers les plus prisés pour la location de bureaux, suivie de Montplaisir, Les Berges du Lac 1 et le Centre urbain Nord.

Interrogé par La Presse, au sujet des perspectives du marché immobilier pour l'année 2024, Anis Gharbi, directeur de « Mubawab Tunisie », a fait savoir que les prix immobiliers vont probablement poursuivre leur hausse. Néanmoins, il a précisé que le marché demeure tributaire de plusieurs facteurs exogènes tels que l'inflation et le renchérissement des prix des matériaux de construction.