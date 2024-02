Madagascar: Rencontres Internationales de Peinture d'Ouagadougou (RIPO) - Dina Rabearivelo représentera Madagascar

Madagascar aura bien son représentant lors de la 5ème édition des Rencontres Internationales de Peinture d'Ouagadougou (RIPO) qui se dérouleront du 13 au 18 février prochain dans la capitale du Burkina Faso.

En effet, Dina Mitia Ny Aina Rabearivelo, un artiste plasticien malgache, autodidacte, né en 1990 a été sélectionné pour y participer avec la quarantaine d'artistes qui seront en lice cette année. Il sera d'ailleurs le seul malgache de cet événement.

Issu d'une famille de musiciens, Dina a choisi de s'exprimer à travers les arts visuels. Après une première exposition en 2007, il enchaîne les expositions nationales et internationales. Il ne se revendique d'aucun mouvement artistique, pour la simple et unique raison que pour lui, l'art n'a ni limites ni frontières. Pour cet artiste peintre malgache, l'art est un voyage et une aventure interminables. Il a pu, dans son parcours artistique, établir le lien de complémentarité entre l'écrit et le visuel. Par ailleurs, il marie le texte des journaux et sa peinture pour faire connaître sa personnalité, pour partager son système de valeurs et pour extérioriser ses émotions.

Quant à cette 5ème édition des Rencontres Internationales de Peinture, elle aura pour thème « Trait d'union » cette année. Initialement prévue avoir lieu en novembre de l'année dernière, elle n'aura finalement lieu que durant ce mois de février. Pour cette édition, une quarantaine d'artistes nationaux et internationaux, venant d'Afrique, d'Europe et même des Etats-Unis, seront attendus pour exposer leurs oeuvres. Ce sera l'occasion pour ces artistes plasticiens, spécialisés en peinture, en photographie d'art, en arts vidéos, en installation ou en arts numériques, entre autres, de se rencontrer et de partager la même passion pour l'art et la peinture mais également d'apporter de la gaieté et de la couleur aux différentes communautés, en mettant en exergue la diversité dans la communion, un objectif bien résumé par le thème de l'événement.