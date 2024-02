Madagascar: Conflits électoraux - La société civile avance des pistes de prévention

Donner plus de parole aux acteurs politiques dans tous les médias et encourager la participation citoyenne puis garantir une voix équitable pour tous les acteurs du processus électoral.

Ce sont les grandes lignes des recommandations qui sont sorties du webinaire organisé par l'ONG Communication Idea Development (CID) autour du thème « Les Enjeux des Médias dans la Couverture des Conflits Électoraux en Faveur de l'Apaisement, de l'Inclusivité et de la Crédibilité des Scrutins ». Cette séance a également mis en évidence le rôle des médias et des journalistes dans la diversification des interventions et de se soustraire à toute tentative de manipulation de l'information. Ces recommandations ont pour objectif premier de prévenir tous conflits pour les échéances électorales futures, a avancé l'ONG CID.

Équitable

La séance a eu lieu le 26 janvier dernier et différents acteurs notamment au niveau des partis politiques et des médias ainsi que des membres des organisations de la société civile y ont participé. Les regards ont été orientés vers les prochaines échéances électorales. En effet, à l'issue des discussions, ces derniers ont souligné l'importance cruciale de donner une voix équitable à tous les acteurs politiques à travers tous les médias. L'Ong CID préconise ainsi une démarche proactive visant à garantir une représentation équilibrée des différentes tendances politiques dans les médias, contribuant ainsi à une couverture plus objective et inclusive des élections à venir.

%

Manipulation

Une autre pierre angulaire de cette initiative est l'encouragement de la participation citoyenne. Les organisateurs du webinaire ont souligné l'importance de donner aux citoyens la possibilité de s'exprimer et d'être entendus dans le débat politique. Par ailleurs, l'événement a mis en exergue le rôle essentiel des médias et des journalistes dans la diversification des interventions. Ces professionnels sont appelés à être les gardiens de l'objectivité, selon l'Ong CID, se soustrayant à toute tentative de manipulation de l'information. La transparence et la rigueur journalistique sont identifiées comme des remparts solides contre les conflits électoraux potentiellement dévastateurs.

Méfiance

L'Ong CID rebondit également à cette occasion sur les « conflits majeurs » qui ont marqué la présidentielle de novembre dernier. Le premier conflit a émergé autour de « l'éligibilité d'Andry Rajoelina » selon l'Ong. Et le second a gravité autour de « l'intérim de la Présidence de la République », annonce-t-elle. « Ces conflits ont exacerbé la méfiance de l'opposition envers les institutions électorales, entraînant une polarisation manifeste de l'environnement politique et des incidents de violences électorales, notamment pendant la période de propagande », avance l'Ong CID dans son communiqué.

Partialité

L'évaluation de l'Ong a également scruté le pluralisme politique, soulignant la nécessité d'assurer une couverture équilibrée et diversifiée des acteurs politiques dans les médias. Les 3 474 cas de couverture d'acteurs politiques recensés par l'Ong CID font écho à des « préoccupations persistantes » concernant la « partialité des médias dans leur traitement des événements politiques ».