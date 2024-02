Madagascar: Petits maux - Janvier dans tous ses états

Quel supplice ! Enfin, le mois le plus long de l'année touche à sa fin. Ces 30 jours de crise, cette période de vache maigre, après les deux jours de fête en attendant le compte à rebours... Les 48 heures de vache grasse.

Le temps passe vite. Rapide autant que la transmission de la conjonctivite dans le triangle du nord. Pourtant, janvier est long. Oui, lent comme le débit de l'eau qui coule dans le lavabo. Il a une allure de limaçon autant que la lenteur administrative.

Le début de l'année s'avère difficile. Cyclone, inondation, maladie et bordille ainsi que la rareté de l'or bleu ont rythmé la vie des compatriotes.

On dirait que les choses se répètent. Les souvenirs rappelés par Facebook en sont témoins. C'est comme si c'était hier que la Dame de fer d'Antsiranana conduisait son quad pour jouer la salvatrice. En janvier 2020, le président de l'époque a accompli une mission presque impossible en mode Tom Cruise pour venir en aide à son peuple. L'histoire se répète encore et encore, jusqu'ici, il n'y a pas de solution durable.

En outre, les victimes s'en souviennent toujours. Elles pleurent l'événement du 26 janvier. Comme si c'était hier, ces fumées épaisses couvraient Antananarivo, ces appareils électroniques traînés dans les ruelles. Ces jeunes entrepreneurs qui ont à peine commencé leur commerce voient leurs efforts réduits en cendres. Ils voulaient s'investir à fond mais... le destin en a choisi autrement. On les a facilement oubliés, alors que bon nombre n'arrivent plus à s'en remettre. Ces actes de vandalisme étaient cauchemardesques.

%

Néanmoins, ce mois rassemble la grande famille, les clubs et associations pour la présentation des voeux. Mais malheureusement, sans embrassade, étant donné que la Covid-19 ainsi que les coupures d'eau, nous ont obligés à abandonner cette pratique. Ainsi, l'écart se creuse de plus en plus, la salutation de loin est devenu l'usage. « On a tendance à garder la distance »... Les ordures envahissent les rues de la ville des Mille. Celle-ci ne séduit plus les vacanciers des régions. Des taxi-be émanent des odeurs piquantes. Bien entendu, la barrière entre les pauvres et les riches demeure...

Le sale janvier est passé. Nous voilà en février, le mois de la purification et de l'amour. Espérons que tout va s'arranger !