Madagascar - Chine - Renforcement de la coopération dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage

L'agriculture et de l'élevage font partie des secteurs prioritaires soutenus par le gouvernement chinois dans le cadre de la coopération entre Madagascar et la Chine.

Les deux pays prétendent de renforcer la coopération bilatérale dans ces deux domaines contribuant à l'atteinte de l'objectif de l'autosuffisance alimentaire que s'est fixé le gouvernement malgache. C'est ce qu'on a appris lors de la visite de courtoisie effectuée par une délégation chinoise conduite par le Chargé d'Affaires de l'Ambassade de la République Populaire de Chine à Madagascar, Chen Xiaolei auprès du ministre en charge de l'Agriculture et de l'Elevage, Suzelin Ratohiarijaona récemment dans ses locaux à Anosy. Parmi les points évoqués à l'issue de cette rencontre entre les deux parties, il a été soulevé la promotion de la culture de riz hybride. En effet, l'expérimentation de cette variété de semence importée de Chine dans plusieurs régions de l'île est déjà concluante. Elle est adaptée aux conditions climato-pédologiques des zones de cultures. En outre, le riz hybride procure de nombreux avantages pour les paysans étant donné que le rendement de productivité enregistré est plus élevé atteignant entre 8 tonnes et 12 tonnes à l'hectare.

Eviter la dépendance en importation

La concrétisation du projet de production de semences de riz hybride sur place a été ainsi évoquée. Ce qui permettra d'éviter la dépendance en importation de cet intrant agricole pour les exploitants malgaches. Il est à rappeler que le groupe STOI opérant dans le secteur de l'agri-business en est l'initiateur de ce projet riz bride contribuant également à la lutte contre l'insécurité alimentaire, et partant, à l'atteinte de l'autosuffisance en riz dans le pays. Il travaille en partenariat avec des milliers de paysans partenaires répartis dans plusieurs régions dans le cadre de la mise en application du système d'agrégation agricole, pour ce faire. Autrement dit, le groupe fournit les intrants agricoles y compris les semences de riz hybride à titre de crédit et l'encadrement technique aux paysans. Ces agrégés, à leur tour, effectueront le remboursement des prix de ces intrants en vendant aux prix du marché leurs productions à la STOI.

%

Mise en place d'un abattoir aux normes

En outre, les deux parties ont discuté de la promotion des produits d'export de la Grande île pour ne citer que le litchi et la vanille sur le marché chinois. Il est à noter que la Chine constitue actuellement le premier pays importateur de crabes vivants en provenance de Madagascar. Parlant du domaine de l'élevage, un abattoir destiné aux petits ruminants notamment les moutons, respectant les normes, sera prévu de mettre en place prochainement, toujours dans le cadre de cette coopération entre Madagascar et la Chine. Ce qui permettra de faciliter l'exportation de viande de moutons qui est très prisée sur le marché international, et ce, après avoir réuni toutes les conditions requises. L'objectif de la mise en oeuvre de ces projets de coopération entre Madagascar et la Chine consiste à améliorer le niveau de vie des paysans oeuvrant dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage qui constituent un des leviers de développement socio-économique de la nation.