Madagascar: Conseil des ministres - Trois ministres ont présenté leurs projets dans les 100 jours

Après des entretiens rigoureux de recrutement, les membres fraîchement intégrés du gouvernement ont franchi, hier, une étape cruciale en présentant leurs projets devant le conseil des ministres pour les 100 prochains jours. Cette épreuve vise à évaluer leurs compétences, leur leadership, et leur maîtrise des sujets clés. Hier, trois ministres ont exposé leurs plans d'action respectifs, notamment Naina Andriatsitohaina, ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, Augustin Andriamananoro, ministre de la communication et de la culture, et Hanitra Razakaboana, ministre de la fonction publique, du travail, et de l'emploi.

Dématérialisation

Naina Andriatsitohaina, à la tête du ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, prévoit une réforme profonde de la gestion des domaines privés de l'État. Cette réforme englobera la révision des procédures et une responsabilisation accrue des demandeurs. Une initiative significative sera également lancée avec le processus d'« immatriculation immédiate » des terrains non immatriculés, non cadastrés, et non occupés. Le ministère ambitionne également la mise en place d'un Plan local d'occupation foncière et la dématérialisation accélérée des procédures et des informations foncières.

Réputation positive

%

Le ministère de la communication et de la culture, dirigé par Augustin Andriamananoro, axera ses actions sur la promotion des initiatives gouvernementales, tant au niveau national qu'international. La mise en oeuvre d'une « diplomatie médiatique » pour renforcer la réputation positive du pays à l'étranger sera une priorité. Une campagne de communication sur le planning familial est également prévue. La valorisation du capital humain, avec une gestion efficace de la croissance démographique, sera au coeur de la politique générale de l'État. Les maisons de la culture seront mises en place, et un soutien à la professionnalisation des jeunes acteurs culturels sera offert.

Agents fantômes

Le ministère du travail, de l'emploi, et de la fonction publique, dirigé par Hanitra Razakaboana, s'attelle à mettre en oeuvre le Plan d'assainissement des effectifs des agents de l'État. L'objectif est de déterminer l'effectif réel par ministère et de recenser les agents fantômes. Un inventaire des compétences disponibles et des besoins de chaque ministère en termes de ressources humaines sera également effectué dans les 100 prochains jours. Les autres ministres, quant à eux, attendront le prochain conseil pour exposer leur projet. A ce rythme, la présentation des autres ministres risquent de prendre le temps avant l'expiration même de 100 jours.