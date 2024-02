Tunisie: Le Chef du gouvernement préside la première réunion du Conseil supérieur de l'investissement au titre de 2024 - Surmonter les obstacles, faire sauter les verrous

Le Chef du gouvernement a ouvert la séance en rappelant la nécessité de veiller à ce que le Conseil se réunisse régulièrement et plus fréquemment, pour assurer la réalisation des objectifs assignés dès sa création et pour accélérer le rythme des investissements dans notre pays.

En application des instructions du Président de la République, Kaïs Saïed, visant à promouvoir les investissements dans notre pays, le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, au Palais du gouvernement à La Kasbah, la première réunion du Conseil supérieur de l'investissement pour l'année en cours, en présence des ministres membres permanents du Conseil et des ministres non membres concernés par les dossiers y afférents.

Le Chef du gouvernement a ouvert la séance en rappelant la nécessité de veiller à ce que le Conseil se réunisse régulièrement et plus fréquemment, pour assurer la réalisation des objectifs assignés dès sa création et pour accélérer le rythme des investissements dans notre pays, car il constitue un levier essentiel pour la croissance économique et le développement social au niveau national et régional.

La séance a été consacrée au suivi de la mise en œuvre des décisions antérieures du Conseil supérieur de l'investissement et à l'examen des demandes de règlement des situations foncières exceptionnelles de certains projets, ainsi que sur l'examen des demandes d'octroi de privilèges au profit d'un premier lot de projets de priorité nationale. Les participants à la séance ont également passé en revue les mesures prises pour surmonter tous les problèmes auxquels sont confrontés les projets d'investissement présentés.