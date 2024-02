Madagascar: Cidre d'Antsirabe - Lancement de la production par Ampalia à Antsenakely

L'usine de production de cidre à Antsenakely Antsirabe tourne à plein régime.

La machine industrielle, mise à disposition par le ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC) dans le cadre du projet ODOF (One District One Factory), transforme 500 kg de pommes par heure. Cette initiative vise à capitaliser sur la réputation d'Antsirabe en matière de production à grande échelle de pommes et à faire du cidre un nouveau fleuron de la région. Selon le ministère, la machine est déjà opérationnelle et est exploitée par la société Ampalia. Afin de garantir le succès du projet, le MIC continue de soutenir Ampalia en l'aidant à trouver des débouchés pour ses produits finis.

Des accords ont été conclus entre la société et les autorités étatiques, avec la garantie que les produits d'Ampalia seront disponibles dans les grandes surfaces. La visite récente du ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Edgard Razafindravahy, à l'usine confirme le bon fonctionnement de cette pépinière industrielle. Le ministre a souligné que ce projet profite particulièrement aux communautés locales, en offrant des emplois et des débouchés aux agriculteurs locaux. La collaboration entre les dirigeants de la société et les responsables étatiques est cruciale pour assurer le développement et le succès de cette entreprise.