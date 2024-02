Madagascar: Réseaux sociaux - La publication et le partage de vidéos indécentes punies par la loi

Une artiste malgache a créé un grand buzz en partageant une vidéo d'une personne en train de danser en petite tenue avec des enfants autour d'elle, sur sa chanson, sur Tik Tok, hier.

Les réactions d'indignation ne se sont pas fait attendre longtemps et ont fusé de toutes parts sur Facebook, mettant cette artiste populaire en posture d'accusée en quelques minutes. La page Facebook de la gendarmerie de la Circonscription Régionale d'Antananarivo a par ailleurs rappelé cette artiste à l'ordre, en soulignant que la diffusion de vidéo frisant l'indécence est punie par la loi et constitue non seulement un attentat à la pudeur mais également une atteinte aux valeurs de la société malgache, d'autant plus que les réseaux sociaux sont accessibles aux mineurs. Rappel a été fait également en ce qui concerne l'application de ladite loi (loi 2014-0069 du 17 juillet 2014 sur la cybercriminalité) à tous ceux qui partagent ce genre de publication.

L'artiste a retiré le partage de la fameuse vidéo et a présenté publiquement ses excuses sur sa page, reconnaissant dans la foulée que cette vidéo a bien été « indécente » et a promis de ne plus refaire la même erreur. Si ses excuses ont disparu sur sa page un peu plus tard dans l'après-midi, des captures d'écran ont déjà été dispersées un peu partout sur Facebook. La vidéo source du buzz est par contre encore sur la page de son auteure.