Madagascar: 50éme anniversaire de l'OJM - Les assises africaines du journalisme bientôt à Antananarivo

L'Ordre des journalistes de Madagascar (OJM) célèbre cette année son 50ème anniversaire. Un jubilé qui sera marqué par des événements d'envergure, dont la tenue à Antananarivo des assises africaines du journalisme, et d'une soirée de gala.

Des événements qui mettront la presse malgache à l'honneur quand on sait que les assises africaines du journalisme constituent une occasion de débattre sur les réalités du monde des médias en Afrique et sur le plan international.

Réussite

Ces événements qui auront lieu ce premier semestre 2024 promettent, en tout cas d'être une réussite quand on sait qu'une fois de plus, l'OJM a choisi comme partenaire l'agence Dujardin Delacour & Cie. Une collaboration historique puisque le partenariat entre les deux parties remonte à 2022. Un partenariat qui vient d'être renouvelé, hier lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège de l'OJM à Ambohidahy. La présidente de l'OJM Monica Rasoloarison, s'est en tout cas réjouie de ce partenariat. « Nous nous réjouissons de la franche collaboration que nous avons toujours eu avec Dujardin Delacour depuis le début du mandat du bureau que je préside, ainsi que les divers appuis apportés par cette agence dans les activités que nous avons jusque-là menées. Nous espérons la poursuite et la réussite d'une telle collaboration dans l'avenir, surtout durant cette année de célébration de la cinquantenaire de l'Ordre », a-t-elle déclaré.

Agence spécialisée

Karine Rabefaritra, Co-fondatrice de l'agence, a pour sa part fait état de sa détermination à poursuivre et à renforcer les relations entre les deux parties «Les relations avec les journalistes remontent à notre création. Nous sommes fiers et ravis de les appeler partenaires, de la qualité et de la solidité de nos liens avec les représentants de ce métier essentiel. Aussi, toute l'équipe de Dujardin Delacour & Cie et moi-même, mettrons nos années d'expériences dans la conceptualisation, la préparation, l'organisation et la communication pour la bonne tenue des événements », a-t-elle déclaré. Une réussite garantie quand on sait que Dujardin Delacour & Cie est une agence spécialisée en marketing digital, impression numérique, stratégie marketing, conseil communication, veille économique et relations publiques. Depuis 2009, Dujardin Delacour & Cie conseille et accompagne des personnes, des groupes, des organisations institutionnelles, dans la construction, l'évolution et la consolidation de leur image.