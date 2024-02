Madagascar: Dépenses fiscales - Des décisions prises en Conseil des Ministres

Lors du Conseil des ministres tenu hier, des décisions ont été prises concernant le développement de l'infrastructure et l'adoption de textes réglementaires visant à renforcer le cadre légal. Parmi les points saillants figurent les demandes de prise en charge relatives à divers projets d'infrastructure et l'adoption d'un projet de décret crucial.

Le ministère de l'Économie et des Finances (MEF) a présenté une série de demandes de prise en charge financière pour plusieurs projets. Ces demandes comprennent l'acquisition d'un groupe électrogène, la construction d'un forage, ainsi que l'installation de lampadaires solaires sur l'allée et le parking du Centre de Conférence International (CCI) Ivato. De plus, le MEF a également soumis une requête concernant la prise en charge des Droits et Taxes liés à l'Importation (DTI) pour les équipements et matériaux nécessaires au projet de transport par câble ligne Orange Antananarivo, de la boucle Soarano à Ivandry. Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a également formulé une demande exceptionnelle de prise en charge des DTI pour l'importation d'un colis d'équipement de test d'eau. De plus, le ministère a annoncé la mise en place prévue de 51 blocs sanitaires à travers le territoire national, marquant ainsi un engagement continu envers l'amélioration des conditions sanitaires.

Foncier

Parallèlement aux demandes de prise en charge, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret crucial. Ce projet de décret porte sur l'expropriation au profit de l'État malgache et le transfert en pleine propriété à la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM) de la propriété connue sous le nom de « Coutoco » à Toamasina, appartenant à la Province de Toamasina. Selon les explications des techniciens, cette décision revêt une importance significative pour la gouvernance foncière et les politiques économiques du pays, démontrant ainsi l'engagement du gouvernement envers la gestion transparente des ressources et le développement économique équitable. Bref, ces annonces s'inscrivent dans la promotion du développement durable et l'efficacité administrative.