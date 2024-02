Gabon: Coopération - Vers une réduction drastique du nombre de militaires français

De près de 400 actuellement, le nombre d’Éléments français au Gabon (Efg) connaîtra une importante baisse dans les prochains mois. La base du 6e Bima à Libreville devrait avoir une vocation purement académique. L’information est de Gabon reviews

Les militaires français au Gabon connaîtront bientôt une baisse drastique de leur effectif. Le projet avait déjà été évoqué en 2023, d’abord par le président Emmanuel Macron et ensuite par le général François Xavier Mabin, patron des EFG, au cours d’une interview accordée à Gabonactu.com, en mai 2023. Selon les informations du journal Le Monde, l’Élysée a tranché au cours d’un conseil de défense en mi-décembre 2023. Les bases de Dakar (Sénégal) et d’Abidjan (Côte d’Ivoire) sont également concernées par le programme de restructuration de la coopération militaire entre la France et les États africains.

Le «nouveau modèle de partenariat» voulu par Paris implique notamment de réduire de plus de moitié le nombre de militaires actuellement estimé à 380 au 6e Bataillon d’infanterie de marine (Bima). «Seule une centaine de postes, principalement dévolus aux fonctions de soutien, seront conservés de façon permanente dans chacune des trois villes, selon le scénario maximaliste envisagé», croient savoir nos confrères.

En mai 2023, le commandant des Efg prévoyait qu’avant la fin de l’année 2024, on ne devrait plus compter qu’environ 200 soldats au «camp de Gaulle». L’espace, sis au 1er arrondissement de Libreville, devrait être transformé en un centre académique cogéré par la France et le Gabon. Sa vocation : former des unités dans le domaine de la protection des territoires et des ressources naturelles. A noter également que ces dernières années, les troupes françaises positionnées au Mali, Burkina Faso et Niger, (trois pays qui forment l’Alliance des Etats du Sahel, ( Aes) ) ont été contraints de décamper.