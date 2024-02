Ile Maurice: L'ancien patron de MT libéré sous caution

Arrêté dans le sillage d'une enquête concernant des malversations présumées relatives à du matériel et à des équipements pour les centres Multi Use Games Area (MUGA), l'ancien patron de Mauritius Telecom (MT), Sherry Singh, a comparu en cour de district de Port-Louis, hier.

Deux accusations provisoires de «giving instruction to commit a misdemeanour» et «aiding and abetting the facilitation of the commission of a misdemeanour», ont été retenues contre Sherry Singh, 47 ans, qui est directeur de compagnie. Toutefois, après que la police n'a émis aucune objection quant à sa remise en liberté, le principal concerné a dû fournir une caution de Rs 40 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 100 000. L'affaire sera appelée pour la forme, le 29 février, jour où l'enquêteur principal devra communiquer le stade de l'enquête au magistrat Prashant Bissoon.

Pour rappel, l'arrestation de Sherry Singh fait suite à celle de Vidarmen Payen, arrêté sur un terrain privé à Cluny en juin dernier et où des biens appartenant à MT avaient été découverts. Ce businessman, qui habite Albion, était soupçonné de vol au préjudice de la compagnie. Il avait nié les faits, affirmant qu'il s'occupait des travaux de construction et de l'entretien des centres MUGA, gérés par MT. Il avait également précisé avoir obtenu des contrats de manière légitime lors d'exercices d'appels d'offres pour la construction de ces centres.