Afrique de l'Ouest: Dialogue inter-malien - Un comité de pilotage pléthorique mais avec des absences

Au Mali, la liste des membres du comité de pilotage du futur dialogue inter-malien a été publié ce mercredi 31 janvier au Journal officiel. Annoncé par le président de transition, le colonel Assimi Goïta, lors de son discours du Nouvel An, ce dialogue est censé permettre l'« appropriation nationale du processus de paix » et « d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires ». Le comité de pilotage, qui vient d'être dévoilé, brasse large. Mais certains acteurs clés n'ont pas été invités.

Ils sont 140. Un effectif imposant pour ce comité de pilotage, qui mêle des représentants de toutes les communautés du Mali, ainsi que des religieux, politiques, militaires, universitaires, magistrats, journalistes ou responsables associatifs, originaires des différentes parties du pays. Le dialogue inter-Maliens voulu par les autorités de transition, pour être représentatif et légitime, ne doit oublier personne.

Son comité de pilotage est présidé par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, originaire de la région de Gao, dans le Nord. Il sera secondé par un vice-président et deux rapporteurs. On note également la présence de plusieurs anciens ministres, comme Zeini Moulaye, Abou Sow, Aminata Dramane Traoré ou le Général Yamoussa Camara.

Aucune indication sur les objectifs

Joints par RFI, plusieurs membres de ce comité de pilotage expliquent n'avoir encore reçu aucune indication sur les objectifs concrets de ce dialogue, sur le travail attendu du comité de pilotage auquel ils appartiennent, ni sur les échéances de temps prévues. Des informations pourtant cruciales, qui viendront probablement avec l'installation officielle de ce comité, dont la date n'a pas été communiquée. Ce dialogue devra-t-il aboutir à la rédaction d'un document censé remplacer l'accord de paix de 2015 ? À la rédaction de nouvelles lois ? À d'autres initiatives, nationales ou locales ? À ce stade, c'est encore le flou qui demeure. « Le travail est en cours pour préciser tout cela, il est encore trop tôt », explique l'un des cadres du comité.

Sollicité par RFI, le ministère de la Réconciliation nationale n'a pas apporté de précisions.

Démenti ou surprise de certains membres

Alors que le nom de l'un de ses membres figure sur la liste publiée au Journal officiel, le Codem, parti politique d'opposition, a quant à lui démenti sa participation au comité. Le parti n'a été ni « consulté » ni « sollicité » et n'y est « nullement représenté », selon le communiqué publié ce jeudi matin. Une autre personnalité jointe par RFI, dont le nom figure sur la liste publiée au journal officiel, n'a pas été en mesure de confirmer s'il s'agissait bien d'elle ou d'un possible homonyme.

Les membres du comité de pilotage n'ont pas eu à se positionner sur la reprise de la guerre dans le Nord, l'été dernier, ni sur la sortie du Mali de l'accord de paix de 2015, finalement officialisée la semaine dernière par les autorités maliennes de transition, mais ils devront plancher sur ce dialogue inter-maliens présenté par Bamako comme une alternative à l'accord de paix de 2015. Avec des discussions entre Maliens directement et exclusivement, sans aucun médiateur extérieur.

Aucun représentant des groupes armés

Mais sans, non plus, certains acteurs pourtant clés des conflits internes au pays. Aucun des groupes armés signataires du défunt accord de paix n'a été invité. Une surprise pour les groupes aujourd'hui alliés des autorités de transition, notamment le MSA et le Gatia, qui espèrent d'ailleurs que des noms qu'ils ont proposés pourront être ajoutés. C'est ce qu'ont confirmé à RFI plusieurs cadres de ces groupes.

Aucune surprise en revanche pour les groupes armés du CSP (Cadre stratégique permanent), aujourd'hui en guerre contre le gouvernement malien de transition. Presque exclusivement issus des mouvements indépendantistes du Nord, et désormais considérés par Bamako comme des « terroristes » au même titre que les jihadistes liés à al-Qaïda ou à l'État islamique, ils n'ont pas été conviés à participer à ce dialogue, qu'ils considèrent eux-mêmes comme « une mascarade », « un non-événement » destiné à « amuser la galerie ».

Dans ces conditions, et en dépit des vertus et de l'implication de ses participants, on voit mal comment le dialogue inter-malien à venir pourrait ramener la paix.