Congo-Brazzaville: Prix CAP 2024 - Les photographies congolaises éligibles à la course

L'appel à candidatures pour le Prix de la photographie contemporaine africaine (Prix CAP) 2024, ouvert depuis novembre 2023, se clôturera le 7 février. Destiné aux photographes africains, il vise à dénicher des artistes confirmés et émergents en vue de promouvoir leurs oeuvres sur la scène internationale.

Plus que quelques jours avant que ne se ferme l'appel à candidatures pour le Prix CAP 2024. Lancé en 2018 par l'association Contemporary african photography prize, le concours annuel offre une plateforme unique pour les photographes africains et les talents émergents afin de présenter leur travail et de le faire connaître à l'échelle mondiale.

Dans l'optique d'encourager la diversité et la créativité dans le domaine de la photographie en Afrique, le Prix CAP invite les artistes photographes désireux de présenter leur travail à cette 7e édition de mettre en avant des oeuvres qui reflètent la richesse culturelle, sociale et artistique du continent. « Préparez votre travail qui s'engage avec le continent africain ou sa diaspora maintenant et gagnez une série d'expositions extérieures à grande échelle à travers le monde. L'inscription est gratuite et se fait en ligne via le site dédié à l'événement », a indiqué le comité d'organisation dudit concours dans un communiqué.

Les règles de participation au concours sont simples et accessibles à tous. En effet, le Prix CAP 2024 est ouvert à tout artiste africain, peu importe l'âge et le niveau de pratique. Les candidats sont invités à soumettre des photographies originales qui explorent des thèmes variés tels que l'identité, la mémoire collective, la migration, la politique, l'environnement ou encore la vie quotidienne, entre autres, en Afrique. A en croire les organisateurs, « seuls les travaux créés ou portant sur des thématiques du continent ainsi que de sa diaspora et remontant à deux générations au maximum sont éligibles au concours. Il est à préciser que les images isolées ne sont pas acceptées. Seules les séries d'images cohérentes comprises entre 10 et 25 pièces seront prises en compte par les examinateurs du concours. Pour plus d'informations concernant la participation au concours, rendez-vous sur le site du Prix CAP ».

%

Comme à l'accoutumée, un panel de conservateurs, d'éditeurs, de rédacteurs en chef et d'artistes internationaux examinera minutieusement chaque candidature. Une fois la première observation faite, vingt-cinq artistes seront présélectionnés et pour finir, cinq d'entre eux obtiendront le Prix CAP 2024 en hommage à leur créativité et à leur art photographique.

Les lauréats du prix seront annoncés par le jury en juillet de cette année et bénéficieront d'une visibilité accrue à travers des expositions internationales, des publications et des résidences artistiques. En plus de la reconnaissance de leurs pairs, ils obtiendront une bourse leur permettant de poursuivre leur travail et de développer de nouveaux projets.

Pour rappel, les lauréats de l'édition 2023 du Prix CAP sont Nadia Ettwein de l'Afrique du Sud, Yassmin Forte du Mozambique, Maheder Haileselassie de l'Ethiopie, Carlos Idun-Tawiah du Ghana et enfin Léonard Pongo de la République démocratique du Congo.