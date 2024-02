Ouganda: La présence camillienne favorise le cheminement de foi de toute la communauté

Masaka — En cette année du 25ème anniversaire de la présence des Camilliens en Ouganda (2024-2025), l'Ordre des Ministres des Infirmes continue à croître et à étendre sa présence dans le pays africain, toujours enraciné dans le charisme de son patron Saint Camille.

La bénédiction et l'inauguration d'une nouvelle maison à Masaka sont récentes. Il s'agit d'un nouveau jalon dans la mémoire et l'histoire des religieux en Ouganda. L'événement a été célébré le 12 janvier par l'évêque du diocèse de Masaka, Serverus Jjumba. "Cette maison pourrait être - lit-on dans la note parvenue à l'Agence Fides - le siège de la communauté du noviciat camillien en Ouganda". Au cours de l'homélie, l'évêque a exprimé la joie de toute la communauté diocésaine pour la présence des Camilliens et a invité toutes les personnes présentes à parcourir avec enthousiasme le "chemin de la foi".

A la fin de la célébration liturgique, Jjumba et les autres participants, parmi lesquels le Père James, coordinateur diocésain de la pastorale, le Père Kizito, vicaire pour la vie consacrée, plusieurs curés de la région, des représentants de l'administration locale et tous les confrères camilliens en Ouganda, ont planté quelques arbres fruitiers, comme un geste symbolique de bonne chance pour la vie et la croissance. Pour sa part, le supérieur de la mission camillienne, le père Babychan Pazhanilath, en signe de reconnaissance pour sa présence et son accueil, a offert une chèvre à l'évêque.

Aujourd'hui, la mission camillienne en Ouganda dispose de toutes les structures nécessaires pour accompagner le parcours de formation des nouvelles générations camilliennes, avec les communautés de Jinja, Masaka et Fortportal. Actuellement, les Camilliens en Ouganda comptent 6 profès perpétuels, 9 profès temporaires, 3 novices, 8 étudiants en philosophie et 8 aspirants.

"La mission camillienne en Ouganda a exprimé toute sa gratitude au 'Seigneur de la moisson' et à la délégation camillienne irlandaise, qui a toujours soutenu la fondation camillienne ougandaise, pour la construction de cette maison".

Après une jeunesse dissolue, le saint patron se convertit le 2 février 1575. C'est ainsi qu'en août 1582, le patron des malades, des infirmières et des hôpitaux donna naissance à la "Compagnie des Ministres des Infirmes", dont les premiers statuts furent approuvés par le Pape Sixte V le 18 mars 1586. Le 21 septembre 1591, elle est reconnue comme Ordre religieux (Ordre des Clercs Ministres Réguliers des Infirmes) par le Pape Grégoire XIV. Le 8 décembre 1591, Camille et ses premiers compagnons font leur profession religieuse de voeux solennels, avec un quatrième voeu, celui de soigner les malades au péril de leur vie. Un nouvel ordre religieux était né. Camille de Lellis a été béatifié le 7 avril 1742 par Benoît XIV, qui l'a canonisé le 29 juin 1746.