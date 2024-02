Ile Maurice: Un maçon écope de 14 ans de prison

Devant la cour d'assises, Djamil Korumtallee, un maçon de 22 ans au moment des faits, avait plaidé coupable d'avoir infligé des blessures mortelles à Chandan Maunick mais sans intention de le tuer. Dans un jugement rendu hier, le juge Pravin Harrah l'a condamné à 14 ans de prison. Le juge a souligné la gravité de l'infraction et la perte d'une vie innocente et a rejeté l'argument de la défense selon lequel la dépendance de l'accusé à la drogue devrait être un facteur atténuant.

Ce crime a eu lieu le 1er juin 2018, lorsque l'accusé et la victime ont consommé de la drogue dans une maison abandonnée à Morcellement Lorette, Mahébourg. Après une dispute causée par une injection ratée de drogue, l'accusé avait violemment attaqué la victime avec un morceau de bois, entraînant la mort de Chandan Maunick. Le Dr Shaila Prasad Jankee, médecin légiste, avait présenté un rapport médico-légal indiquant que la cause du décès était «indéterminée» mais notait des fractures au crâne et un état avancé de décomposition du corps, découvert 23 jours plus tard.

Djamil Korumtallee a, lors du procès, évoqué ses difficultés personnelles, notamment une enfance difficile et une dépendance à la drogue depuis 2017. Il a avoué le crime, exprimant des remords et s'excusant auprès de la famille de la victime. Cependant, la cour a pris en compte que l'accusé avait injustement accusé un autre individu, Mohammed Eshan Haumdally, dans le but de détourner l'enquête. Les avocats ont plaidé pour la clémence en mettant en avant la jeunesse de l'accusé et son addiction.

Le juge Pravin Harrah a trouvé que l'accusé ne méritait aucune clémence, soulignant la nécessité d'envoyer un message fort à la société en le condamnant à 14 ans de prison. Le juge a motivé son jugement par la gravité de l'infraction et la perte d'une vie innocente.