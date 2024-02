Ile Maurice: Dengue - 105 cas à Maurice et six à Rodrigues

La vigilance doit être de mise.

Le nombre de cas de dengue ne cesse de croître dans les îles. Depuis le 11 décembre dernier à ce jour, Maurice a enregistré 222 malades, avec actuellement 105 cas actifs, répartis dans différentes régions de l'île. Les environs de Port-Louis sont les plus touchés, avec 62 cas actifs, notamment à Baie du Tombeau, Cassis, Résidence La Cure, Résidence Vallijee, Le Hochet, les Salines, Sainte Croix, Vallée-des-Prêtres, Pailles, Tranquebar et Vallée Pitot, comme l'a déclaré le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, après une réunion tenue, mardi, au ministère.

Le ministre Jagutpal appelle à une vigilance accrue et souligne l'importance d'une bonne campagne de sensibilisation, impliquant la participation des autorités locales. Face à la hausse des cas, le ministère envisage de changer de protocole en proposant de traiter les patients infectés à domicile. Après une période d'hospitalisation initiale, les patients pourraient continuer leur traitement chez eux, permettant d'observer leur environnement et d'ajuster les précautions sanitaires en conséquence. Ce protocole a été mis en oeuvre lundi.

La propagation de la dengue est exacerbée par les conditions météorologiques actuelles. Le ministère a pris diverses mesures, notamment le traitement des zones touchées et la détection des cas dans différentes régions. Kailesh Jagutpal a souligné l'importance du nettoyage des résidences et des zones publiques pour prévenir la prolifération des moustiques. Il met en garde contre les complications possibles chez les personnes âgées et les enfants. Les campagnes de pulvérisation et de fumigation se poursuivent en collaboration avec le département sanitaire du ministère. Cependant, les fortes pluies rendent la tâche plus difficile car les produits sont dilués par la pluie, nécessitant des efforts supplémentaires pour éviter les accumulations d'eau. D'autres régions signalent également des cas, notamment dans le Nord, soit 18 à Poudre d'Or, Poudre d'Or Hamlet, Plaine-des-Roches, Mont-Choisy, The Vale, Pointe-des-Lascars, Péreybère, Grand-Baie, Morcellement St André, Triolet, Pointe-aux-Canonniers, Terre-Rouge. Dix cas ont été recensés dans les endroits comme Grande-Rivière-Nord-Ouest, Coromandel, Pointe-aux-Sables, La Tour-Koenig, et Petite-Rivière et 12 cas à Quatre-Bornes, Beau-Bassin, Mare-Gravier et Coromandel.

En outre, plusieurs régions de Rodrigues ont enregistré des contaminations, totalisant pour l'heure six cas actifs. Le ministre Jagutpal a appelé également les habitants de Rodrigues à nettoyer leur cour pour prévenir la propagation des moustiques. La vigilance doit donc être de mise.

E-health : une réalité d'ici août prochain

Afin d'éviter la perte des dossiers des patients, le ministère de la Santé envisage de lancer son programme E-health. Selon le ministre Jagutpal, les dossiers seront désormais gérés électroniquement et les résultats des laboratoires, ainsi que les radiographies seront directement intégrés dans les dossiers des patients en ligne. «Pour une population de plus de 1,2 million, nous avons actuellement cinq millions de dossiers actifs. Chaque fois qu'un patient se rend dans différents services ou hôpitaux de l'île, un nouveau dossier est créé, sans oublier les neuf millions de cartes médicales. Le système E-health permettra de consolider toutes ces informations, tout en générant des économies. C'est le début d'une nouvelle ère avec ce système», a affirmé le ministre de la Santé.

Il a souligné que la mise en oeuvre de ce projet a pris du temps et a été rendue possible grâce au soutien du Programme de développement des Nations unies (UNDP). Le personnel médical devra maintenant s'adapter à cette nouvelle technologie. La première phase du programme sera opérationnelle en août prochain à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle, pour un coût estimé à Rs 200 millions. La phase 2, évaluée à environ Rs 400 millions, étendra ce service à tous les centres de soins d'ici décembre, avec pour objectif d'être pleinement opérationnel dans les 18 prochains mois.

Des opérations rendues possibles grâce à un partenariat Rotary club/ministère

Le ministère de la Santé, en collaboration avec le Rotary Club de Bagatelle, poursuit son engagement envers les patients présentant un strabisme (NdlR: défaut d'alignement et de coordination des yeux). Depuis la signature du protocole d'accord (MoU) entre ces deux parties, l'année dernière, de nombreux patients ont bénéficié d'opérations réalisées par des chirurgiens venus de l'Inde. Ces professionnels de santé ont également prodigué des soins à 64 enfants, tous ayant subi des chirurgies pour corriger leur strabisme. Cette année, la collaboration entre les deux entités se poursuit avec l'arrivée, en avril prochain, de quatre spécialistes du Rotary Club de Pondichéry-Agaram. Ils prévoient de réaliser 20 chirurgies de correction de strabisme et d'examiner 75 autres patients présentant également ce problème oculaire.

Artemis Curepipe hospital dévoile son unité de soins intensifs néonatals

L'hôpital Artemis Curepipe a récemment inauguré sa première Unité de soins intensifs néonatals (USIN). L'objectif principal de cette initiative est de prodiguer des soins complets aux nouveau-nés prématurés et aux bébés gravement malades nécessitant une prise en charge intensive. L'unité est dotée d'une équipe médicale et paramédicale hautement qualifiée, travaillant sous la direction du Dr Radhika Jagatsingh, une pionnière dans la réanimation néonatale à Maurice. Située au deuxième étage, à proximité des services de maternité, de néonatologie et de nursery, cette unité peut accueillir jusqu'à quatre bébés simultanément. Avec la création de cette USIN, cet établissement médical, qui fait partie du Falcon Healthcare Group, renforce sa capacité à fournir un suivi continu et multidisciplinaire aux femmes enceintes et à leurs bébés et ce, dès l'annonce de la grossesse.