Ile Maurice: Le Bar Council demande aux avocats de faire renvoyer les procès

Dans un communiqué adressé à ses membres, mardi, le Bar Council a lancé un appel pressant aux avocats pour qu'ils refusent de comparaître dans des procès devant la New Court House, exhortant à demander des renvois jusqu'à ce que les autorités compétentes résolvent le problème persistant de climatisation qui sévit depuis des mois. Le nouveau président du Bar Council, Me Robin Ramburn, avait clairement fait état de cette préoccupation lors de son élection lundi, faisant de la résolution de cette question l'une de ses priorités. Il n'a pas tardé à passer à l'action.

Cette initiative du Bar Council reflète l'ampleur de la préoccupation face à une situation qui perdure depuis trop longtemps. Les avocats, acteurs clés de la justice, se voient confrontés à des conditions de travail inacceptables, mettant en péril l'équité des procédures judiciaires. La détermination de Me Ramburn à agir promptement démontre la gravité de la situation et la volonté de placer la résolution de ce problème au coeur des préoccupations du conseil.

Selon le Bar Council, la climatisation défaillante à la New Court House a atteint un point critique, compromettant la capacité des avocats à assurer efficacement leur rôle dans l'administration de la justice. L'appel à ne pas comparaître vise à sensibiliser les autorités compétentes sur l'urgence d'une intervention immédiate pour restaurer des conditions de travail décentes. La décision de suspendre temporairement les procès jusqu'à résolution du problème est présentée comme une mesure nécessaire pour protéger l'intégrité des procédures judiciaires.

L'ordre des avocats insiste sur le fait que cette situation ne peut plus perdurer, soulignant les implications graves, non seulement pour les avocats mais aussi pour l'ensemble du personnel judiciaire, les légistes et le public. Les avocats, disent-ils, en tant que représentants de la justice, ont un rôle fondamental à jouer, et leur incapacité à fonctionner adéquatement en raison de conditions de travail défavorables, menace directement l'accès à une justice équitable pour tous.

En conclusion, le Bar Council, sous la direction de Me Robin Ramburn, affirme son engagement à défendre les intérêts de la justice en prenant des mesures fermes pour remédier à la situation critique de la climatisation à la New Court House. La balle est maintenant dans le camp des autorités compétentes pour agir rapidement et garantir des conditions de travail dignes pour les avocats, assurant ainsi le bon fonctionnement du système judiciaire.