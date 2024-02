Algérie: Jardin d'essai du Hamma - Affluence record des visiteurs de près de 2,4 millions en 2023

ALGER — L'entreprise publique chargée de la gestion du jardin d'essai du Hamma (Alger), a annoncé, jeudi dans un communiqué, avoir enregistré une affluence record de 2.398.473 visiteurs en 2023, tant au niveau du jardin botanique que du jardin zoologique.

Il s'agit de 1.751.372 visiteurs adultes, 386.556 enfants et 260.545 visiteurs dans le cadre de groupes, a précisé l'entreprise dans son bilan d'activités pour l'année 2023.

L'affluence des visiteurs, notamment durant les vacances scolaires, a incité l'entreprise à organiser des manifestations et des spectacles de loisirs et de divertissement, sous la supervision de la directrice de l'entreprise, le principal objectif étant "la sensibilisation et le divertissement des enfants et des familles", selon la même source.

Selon le même bilan, le centre d'éducation et de documentation du jardin, a accueilli 9854 enfants ayant bénéficié d'ateliers et de communications de sensibilisation, tandis que le nombre d'adhérents ayant bénéficié d'une formation dans les ateliers du centre est de 245 adhérents.

Quant à la bibliothèque, elle a reçu près de 542 étudiants en 2023, ajoute le bilan.

Pour un meilleur accueil des visiteurs, l'Entreprise du jardin d'essai du Hamma a procédé, en application des recommandations du wali d'Alger, au réaménagement du jardin, notamment à travers l'entretien des principaux passages, la rénovation des statues et des objets d'art, le remplacement des chaises et des bancs usés, ainsi que la maintenance des fontaines et des bassins.