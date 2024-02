Algérie: 'Radio culture' célèbre le 29e anniversaire de sa création

ALGER — "Radio culture", une chaîne thématique de la Radio Algérienne, a célébré jeudi à Alger, le 29e anniversaire de sa création, lors d'une cérémonie consacrée à la dimension africaine de la culture algérienne.

"La dimension africaine de la culture algérienne, son prolongement historique et son appartenance à ce continent, sont consacrés à travers les programmes thématiques de Radio culture", a indiqué le directeur de Radio culture, Youcef Medjbour.

"Nous sommes conscients de l'importance de promouvoir le patrimoine culturel et civilisationnel de l'Algérie en Afrique et ailleurs", a relevé M. Sayoud, notant que "les médias ont aussi pour mission de consacrer les valeurs du vivre-ensemble et de la paix".

Il a rappelé, par ailleurs, la position et l'engagement constants de l'Algérie en faveur des causes justes à travers le monde dont la cause palestinienne.

Intervenant à l'occasion, le chercheur en patrimoine, Omar Hadadji a souligné que l'Algérie recèle un "patrimoine culturel important qui se prolonge dans l'histoire et l'espace africain".

Il a relevé, à ce titre, que l'Algérie et les pays de l'Afrique notamment, ont été toujours "liés par un héritage culturel, religieux et civilisationnel, propagé grâce à ses savants à l'image de l'imam algérien Abdelkrim El Maghili".

Des déclamations poétiques en soutien au peuple palestinien, ont été données par le poète palestinien Raid Nadji. Donnant lecture à des extraits de (ses) textes poétiques, le poète a rendu hommage à l'Algérie pour son soutien constant au combat du peuple palestinien et à sa résistance contre l'occupant sioniste.

Créée le 1er février 1995, Radio culture diffuse des informations culturelles en lien notamment à la littérature, la poésie, le théâtre, le cinéma et la musique.