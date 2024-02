Algérie: Algérie/Italie - Signature d'un nouvel accord pour renforcer la coopération sécuritaire

ALGER — L'Algérie et l'Italie ont signé, jeudi, un nouvel accord en vue de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays pour l'adapter aux défis actuels et aux nouvelles formes de criminalité transfrontalière, notamment le trafic de stupéfiants, le crime électronique et économique, la migration clandestine et la traite des êtres humains.

L'accord a été signé au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger), par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad et son homologue italien, M. Matteo Piantedosi en visite actuellement en Algérie.

Il a en outre relevé "la révision de l'accord sécuritaire signé par les deux pays en 1999 afin de l'adapter aux différents défis actuels et aux nouvelles formes de criminalité transfrontalière", soulignant que dans le nouvel accord, une clause a été introduite, concernant "la coordination des efforts de lutte contre le trafic de drogue et de produits psychotropes, la traite des êtres humains, la migration clandestine" et le crime électronique et économique", outre "la sécurisation des infrastructures".

En vertu de cet accord, il a été procédé également "au renforcement de la coopération entre les corps de la police et de la Protection civile des deux pays", en "assurant la coordination continue et l'évaluation de l'efficience des activités communes".

Le ministre italien a en outre salué "le professionnalisme des corps de la police et de la Protection civile de l'Algérie", louant également "les efforts consentis par l'Algérie dans la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes".

M. Piantedosi a mis en avant "l'amitié profonde et la coopération étroite" entre les deux pays, qualifiant l'Algérie de "partenaire important pour l'Italie dans tous les dossiers stratégiques, notamment dans la région de la Méditerranée".