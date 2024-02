Algérie: Tramway - Setram lance sa nouvelle identité visuelle

ALGER — La Société d'exploitation des tramways (Setram) a lancé sa nouvelle identité visuelle, symbolisée par un nouveau logo et un slogan "la mobilité réinventée", qu'elle a dévoilé à ses clients, à l'occasion de son 10e anniversaire, indique jeudi un communiqué de la Société.

Setram a précisé que ce changement intervient dans le cadre "des nouvelles orientations de la Société après dix ans d'existence, à travers laquelle elle confirme sa place de leader dans le secteur des transports en Algérie, grâce à l'expertise acquise au fil des années et grâce aux employés qualifiés et engagés à réaliser son succès".

Il reflète la capacité de Setram de s'adapter aux développements et aux exigences du transport et de la société et dévoile ainsi sa vision et ses ambitions futures, tout en mettant en avant ses valeurs intrinsèques: la sécurité, l'innovation et la flexibilité, l'engagement envers le client et l'esprit de coopération et de collaboration", conclut le communiqué.