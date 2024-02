Maroc: Circonscription judiciaire de la Cour d'appel de Ouarzazate - Plus de 53.100 affaires jugées en 2023

Ouarzazate — Plus de 53.100 affaires ont été jugées par les différents tribunaux relevant de la circonscription judiciaire de la Cour d'appel de Ouarzazate au titre de l'année 2023, a indiqué la première présidente de cette Cour, Rachida Abdenbi.

"Ce chiffre représente 99.16% des dossiers enregistrés au cours de l'année 2023", a-t-elle précisé lors de la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire 2024, qui s'est déroulée jeudi au siège de la Cour d'appel de Ouarzazate, en présence notamment des gouverneurs des provinces de Ouarzazate et de Tinghir, des représentants du ministère de la Justice et du Ministère public, ainsi que d'autres responsables civils et militaires.

Au cours de cette cérémonie, Mme. Abdenbi a fait observer que le nombre des affaires enregistrées au cours de l'année écoulée totalise 53.638 dossiers, soit une baisse de -9,20% par rapport à l'année 2022.

Abordant les dossiers jugés par les tribunaux relevant de la circonscription judiciaire de la Cour d'appel de Ouarzazate, la première présidence de cette juridiction a fait remarquer que le nombre total de ces dossiers a enregistré, de son côté, une baisse de -10,08% par rapport à l'année 2022.

Pour sa part, le Procureur général du Roi près la Cour d'appel de Ouarzazate, Mohamed Mounir Idrissi, a souligné que la tenue de cette audience solennelle est une occasion de passer en revue le bilan des activités des différents tribunaux relevant de cette circonscription judiciaire au titre de l'année 2023 et de présenter le plan d'action 2024, ainsi que d'examiner les moyens et les outils permettant d'asseoir une justice efficiente, transparente et facile d'accès.

%

Dans la foulée, il a mis l'accent sur l'interaction "permanente" du Parquet général de cette circonscription judiciaire avec les préoccupations de la société et la défense de ses intérêts, en application des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et dans le cadre de la mise en oeuvre des circulaires du Ministère public.

Par ailleurs, le responsable judiciaire n'a pas manqué de rappeler les fondements de l'action de ce parquet pour l'année judiciaire 2024 qui s'articulent, entre autres, autour de l'amélioration de l'efficacité et l'efficience judiciaire et la rationalisation de la détention provisoire, outre la promotion des principe de déontologie et d'éthique au sein de cette juridiction.