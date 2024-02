Maroc: Académie du Royaume du Maroc - 'Les Assises des Sciences Humaines et Sociales', les 7 et 8 février à Rabat

Rabat — L'Académie du Royaume du Maroc organise, les 7 et 8 février à Rabat, "les Assises des Sciences Humaines et Sociales", dans la perspective de dresser l'état des lieux de ces disciplines dans le contexte marocain.

Ces assises réuniront des experts marocains et étrangers pour mener "une réflexion sur l'état des lieux des Sciences humaines et sociales et leurs portées, à la lumière de leurs évolutions théoriques et conceptuelles, en rapport avec les enjeux et les défis auxquels sont confrontées les sociétés contemporaines, en général, et la société marocaine en particulier", indique un communiqué de l'Académie du Royaume du Maroc.

"Les changements profonds que connaît le Maroc, tant sur le plan économique que sur le plan humain, ainsi que les transformations que connaît la société, appellent à une mobilisation des savoirs développés par les sciences humaines et sociales pour éclairer les politiques publiques et analyser, comprendre et saisir les logiques et la complexité des transformations en cours", relève la même source.

Les discussions, lors de ces assises, se dérouleront dans le cadre de séances plénières axées sur des thématiques générales liées aux sciences sociales dans leur rapport au numérique, à la pensée philosophique, à l'interdisciplinarité ou encore à leur rôle dans la société.

Les ateliers porteront essentiellement sur la situation des Sciences humaines et sociales dans le contexte marocain pour en dresser l'état des lieux et faire un bilan de la production des chercheurs au Maroc, conclut le communiqué.