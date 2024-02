Maroc: M'diq-Fnideq - Des efforts continus pour généraliser l'enseignement préscolaire

M'diq — L'enseignement préscolaire, en tant que maillon essentiel du processus éducatif, est l'une des préoccupations majeures de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la préfecture de M'diq-Fnideq, qui oeuvre inlassablement pour sa généralisation, même dans les zones rurales enclavées.

Parmi les chantiers lancés par le Comité provincial de développement humain (CPDH) de la préfecture de M'diq-Fnideq, dans le cadre de la troisième phase de l'INDH, et dans le sillage de ses efforts visant à généraliser le préscolaire dans la préfecture, figure la création de 113 unités préscolaires, qui bénéficient cette année à plus de 3.800 enfants, et ce dans le cadre de partenariats avec la Direction provinciale de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports, les conseils élus et la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire (FMPS).

L'un des exemples marquants des efforts déployés à cet égard est l'unité préscolaire du Douar Belwazen, dans la commune d'Allyene, qui reflète l'essence et la philosophie de la généralisation du préscolaire dans la préfecture, un chantier placé au coeur de l'INDH.

Outre la construction d'unités du préscolaire, l'INDH a tenu à doter ces structures éducatives des équipements les plus performants, afin de permettre aux enfants de bénéficier des apprentissages nécessaires et d'être mieux préparés pour réussir en primaire, eu égard au rôle de l'enseignement préscolaire, en particulier dans ces zones rurales, dans le développement cognitif et social des enfants, et le bon déroulement de leur parcours scolaire.

%

Les éducatrices sont recrutées par la FMPS, en partenariat avec l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), et le ministère de l'Éducation nationale, dans l'objectif d'offrir une formation de qualité à ces enfants et leur permettre d'acquérir les connaissances préalables nécessaires pour accéder à l'école primaire et poursuivre leur cursus scolaire.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du service du programme Impulsion du capital humain des générations montantes, relevant de la Division de l'action sociale (ADS) de la préfecture de M'diq-Fnideq, Walid Redouane, a souligné que l'unité préscolaire du douar Belwazen a été créée dans le cadre du programme d'action de l'INDH pour la généralisation du préscolaire en milieu rural, notant qu'elle a nécessité une enveloppe budgétaire de plus de 300.000 dirhams.

Le responsable a précisé que cette structure est un exemple parmi quelque 113 unités préscolaires, qui ont été mises en place dans la préfecture de M'diq-Fnideq, grâce aux efforts de différents partenaires, soulignant que ce programme intégré a permis la création de 190 emplois et l'élargissement de la base d'enfants bénéficiaires du préscolaire sur le territoire de la préfecture.

Il a fait savoir que le nombre de bénéficiaires de ce programme est passé de 1.100 enfants au cours de la saison scolaire 2019-2020 à 3.800 enfants au titre de l'actuelle année scolaire, relevant que les unités préscolaires offrent des services gratuits et de qualité.

Pour sa part, la responsable provinciale de la FMPS, Yasmine El Kandoussi, a affirmé que la Fondation représente un acteur majeur dans la généralisation de l'enseignement préscolaire, que ce soit sur le territoire de la préfecture de M'diq-Fnideq ou dans les autres préfectures et provinces du Royaume.

Mme El Kandoussi a précisé que la Fondation, en plus de sa contribution à la fourniture de tous les moyens pédagogiques et éducatifs nécessaires, assure la gestion de 190 classes de préscolaire dans la préfecture de M'diq-Fnideq, soit 190 éducatrices, qui ont suivi une formation de base équivalente à 400 heures, notant que ces éducatrices sont choisies sur la base de plusieurs critères.

Elle a relevé que les éducatrices bénéficient également d'une formation complémentaire pouvant aller jusqu'à 550 heures de formation, réparties entre formation présentielle et à distance, via une plateforme mise à leur disposition, notant que la Fondation, en partenariat avec l'INDH et l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF), assure la formation des éducatrices et fournit les moyens et outils de base pour permettre aux enfants de bénéficier d'un enseignement préscolaire de qualité en milieux rural et urbain.

Ces efforts continus visent, sans aucun doute, à assurer la généralisation de l'enseignement préscolaire dans les zones les plus reculées du territoire de la préfecture de M'diq-Fnideq, de manière à garantir la justice spatiale et l'égalité des chances entre les enfants des villes, des banlieues et des villages, et ce en droite ligne avec l'esprit et la philosophie de l'INDH.