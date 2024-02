Ile Maurice: Des drains de Rs 353 millions dans une rue non inondée intriguent

Le contrat de construction de drains à la rue Raoul Rivet a été alloué à Safety Construction Co. Ltd, après un appel d'offres lancé par la National Development Unit (NDU), pour Rs 353 M. Or, les habitants s'interrogent sur ce projet d'une telle envergure, d'autant plus que cette rue en particulier n'est pas affectée par les inondations.

Alors que plusieurs régions de Port-Louis ont été envahies par la montée des eaux lors du passage de Belal dans l'île, les habitants de la rue Raoul Rivet n'ont pas été impactés par les inondations et par l'eau pluviale qui a déferlé de la montagne des Signaux. Ils ont toutefois été surpris d'apprendre que leur rue est actuellement concernée par la construction de nouveaux drains à hauteur de Rs 353 millions.

Selon certains de ces habitants à qui nous avons parlé, très peu d'informations circuleraient sur l'étendue des travaux, ainsi que les spécificités des drains qui seront aménagés dans leur rue. Si ce n'est que l'appel d'offres avait été lancé en octobre dernier. Mais toujours est-il que les dernières inondations ont démontré qu'il y a des endroits qui nécessitent davantage de drains que dans cette rue, soulignent-ils. Ils demandent une réunion sur le terrain avec la secrétaire parlementaire privée de la circonscription, à savoir Sandra Mayotte, pour dissiper tous leurs doutes et y voir plus clair. «Est-ce des drains qui seront placés tout au long de la rue ? Quelle sera leur largeur ? N'y aura-t-il pas risque d'empiétement sur les terrains des habitants ?», sont autant d'interrogations qui trottent dans la tête de ces habitants.

Entre-temps, le député de l'endroit, Osman Mahomed, qui est ingénieur civil, a également été approché par ces derniers. Sollicité, il a expliqué avoir envoyé un message personnel à Sandra Mayotte, lui expliquant qu'à ce stade, personne ne connaît les détails de ce projet. «Ce serait appréciable que vous puissiez organiser une réunion avec les habitants afin de tenir compte de leurs préoccupations.» Osman Mahomed raconte que la députée orange lui a répondu qu'elle en avait pris bonne note. Mais à hier, mercredi, les habitants attendaient toujours une date de réunion.

Selon des experts ingénieurs, le but du drain proposé le long de la rue Raoul Rivet serait de diminuer les eaux s'écoulant vers le jardin de la Compagnie, en les redirigeant vers un autre point de décharge. «Cependant, à mon avis, le drain devrait être construit le long de la rue Madame car ce faisant, il capturera une zone d'écoulement de surface plus importante (environ 1 km carré), à condition que le cut-off drain situé au pied du monument Marie-Reine-de la-Paix fonctionne correctement. Ce sera plus efficace et pour la même somme d'argent investie.» De plus, indique l'un d'eux, la rue Madame est nettement plus large et peut accueillir des drains de grande taille. Cela aura également un impact moindre sur la circulation à Port-Louis lors de sa phase d'aménagement. Il ajoute que ce serait plus avantageux pour Le Pouce Stream et le jardin de la Compagnie, entre autres, si ce drain était construit au début de la rue Madame jusqu'aux Casernes centrales.

Osman Mahomed indique qu'il y a trois chemins qui séparent Marie-Reine-de-la-Paix de la rue Raoul Rivet. «Possiblement, ces drains seront construits pour recueillir les eaux sortant de la montagne des Signaux. Mais que se passera-t-il pour les maisons qui se trouvent entre ces trois chemins ? La solution aurait été d'augmenter leur capacité selon les normes actuelles en prenant en considération les intempéries dues au changement climatique et de renforcer le cut off drain qui s'y trouve avec du béton armé, soit les drains déjà existants tout au long de Marie-Reine-de-la-Paix.»

Nous avons vainement essayé de joindre Sandra Mayotte, hier, pour un éclairage sur ces drains.