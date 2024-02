Ile Maurice: Le regroupement des ex-MMM se confirme

Si au mois de décembre, lors d'une fête de fin d'année, la Plateforme Militante de Steven Obeegadoo, le Muvman Liberater (ML) d'Ivan Collendavelloo et le Muvman Patriot Morisien étaient à Curepipe pour parler de la constitution de ces trois partis en une seule force au début de cette année, jusqu'ici rien de concret n'a été réalisé. La raison, selon Moorgesh Veerabadren de la Plateforme Militante, est les aléas du temps de ce mois de janvier. Néanmoins, il soutient que d'ici mars, une décision sera annoncée.

Il soutient qu'au niveau de son parti, les membres se sont rencontrés en au moins deux occasions durant le mois. Il a appris que du côté de deux autres partis, il y a aussi eu des rencontres. Toutefois, il devait préciser que les trois ne se sont pas vus ensemble. Pour Moorgesh Veerabadren, ces partis ont la même mission : celle de militer à côté du Mouvement socialiste militant (MSM) de Pravind Jugnauth aux prochaines élections générales.

Par ailleurs, une source au ML soutient que le MSM, surtout son leader, arpente déjà le terrain et que, jusqu'ici, son parti et les deux autres qui ont des élus au Parlement ne sont pas trop actifs, à part quelques rencontres au niveau des circonscriptions où ils sont élus. «Une fois que le regroupement de ces trois partis sera annoncé, nous serons très actifs et peut-être même, en compagnie de notre principal allié, le MSM.» Pense-t-il qu'avec les trois forces regroupées, ils obtiendront plus de tickets ? Notre interlocuteur indiqué que cette question n'a pas encore été abordée, tant que cette force n'est pas encore constituée.

Il ajoute aussi que des militants déçus de l'alliance avec le Parti travailliste (PTr) et le Parti mauricien socialdémocrate (PMSD) pourront les rejoindre. Si le regroupement de ces trois partis se confirme, en revanche, il y a peu de chance que des élus du Mouvement militant mauricien (MMM) se joignent à eux. Car personne d'entre eux ne pense que le MSM et ses alliés pourront battre l'alliance PTr-MMM-PMSD. D'autant que tous les élus seraient des candidats. Et si jamais un ou deux élus ne sont pas alignés, ils sont tellement fidèles au parti qu'ils ne le quitteront pas.