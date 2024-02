Sénégal: Kaolack/Caravane pour la paix et la sécurité a la prochaine présidentielle - Les femmes de « Ëtu Jamm » à pieds d'oeuvre

Le directoire des femmes de la Plateforme de veille sur la paix et la sécurité, « Ëtu Jamm », a poursuivi hier, mercredi 31 janvier 2024, à Kaolack, sa caravane nationale de sensibilisation des masses sur la prochaine présidentielle. Cette caravane qui sillonne l'ensemble des 14 régions du pays a pour objectif de contribuer délicatement à la tenue d'une élection apaisée, de sécurité mais surtout d'une compétition électorale transparente, libre et démocratique partout dans les centres de vote figurant sur la carte électorale en vigueur.

Ainsi, à travers cette initiative, la présidente Penda Seck Diouf et ses associés tiennent à renforcer le leadership des femmes mais aussi des jeunes en faveur des initiatives d'apaisement du climat social de manière générale et de la paix et la sécurité des concitoyens en particulier. Il s'agira, dans cette démarche, d'impulser toute une synergie d'actions pour la sauvegarde de la cohésion sociale dans tous ses compartiments et la préservation de la paix au niveau communautaire.

Outre le besoin de motiver les organisations ou autres communautés de base en faveur d'un engagement commun autour des valeurs de paix, cette sensibilisation communautaire est aussi adressée pour une prévention des conflits et violences basées sur le genre. Ainsi sur le calendrier, les activités qui seront déroulées par la plateforme tourneront essentiellement autour de la communication, la sensibilisation et le plaidoyer pour la paix, la démocratie et la responsabilité citoyenne.

Depuis son lancement, le 24 janvier dernier, pas moins de 25 localités ont été visitées par la caravane. Et partout où elle est passée, des foras avec des femmes leaders, des jeunes, des leaders d'opinions, des communautés de base et élus locaux ont été organisés. Pour un combat qui implique également la masculinité positive, la plateforme « Ëtu Jamm » a pour autant jugé utile de rencontrer les religieux, les chefs coutumiers et traditionnels, l'administration des régions et départements afin de porter plus haut un plaidoyer dont l'ambition n'est autre que d'instaurer un climat social apaisé sur l'ensemble des prochains rendez-vous électoraux.