Afrique: CAN 2023 - Benjamin Moukandjo analyse la débâcle des Lions indomptables

La 34e Coupe d'Afrique des nations de football a vu les Lions indomptables du Cameroun décevoir, et l'ancien capitaine de l'équipe, Benjamin Moukandjo, a partagé ses réflexions sur les raisons derrière cette performance décevante.

Le consultant de beIN Sports, Benjamin Moukandjo, a exprimé sa déception concernant la prestation des Lions indomptables, soulignant le manque d'efficacité offensive contre le Nigeria. Il a qualifié la performance de "dommage et regrettable" pour une nation de football aussi prestigieuse que le Cameroun.

Vincent Aboubakar, considéré comme un atout majeur de l'équipe, était indisponible en raison d'une blessure, soulevant la question d'une possible dépendance de l'équipe à Aboubakar. Moukandjo a souligné que bien qu'un but soit le résultat d'un effort collectif, Aboubakar, en raison de ses réalisations, était un leader incontestable. Il a encouragé la préparation de l'équipe pour l'avenir, reconnaissant la nécessité de trouver un équilibre entre la jeunesse et l'expérience.

L'ancien attaquant a également abordé les tensions internes et les conflits entre les dirigeants et les joueurs pendant le séjour de l'équipe en Côte d'Ivoire. Moukandjo a souligné l'importance de restaurer des relations saines entre les joueurs et les dirigeants pour assurer le succès futur de l'équipe.

Concernant l'entraîneur Rigobert Song, Moukandjo a laissé la décision de le maintenir ou non entre les mains du président, reconnaissant que le bilan n'était pas favorable et qu'il était nécessaire de réévaluer la situation.

Alors que les Lions indomptables se préparent pour les éliminatoires du Mondial 2026 en juin contre le Cap Vert et l'Angola, le Cameroun doit relever plusieurs défis pour rétablir sa position sur la scène internationale.