Guinée/Congo-Kinshasa: Can2023/Kaba Diawara avertit les congolais : « On va tout faire pour vous renvoyer avec votre chicotte »

La Guinée affronte ce vendredi 02 février 2024, la République Démocratique du Congé en quart de final de la Coupe d’Afrique des Nations.

En conférence de presse d’avant-match, ce jeudi 1er février, le sélectionneur du Syli national a déclaré qu’il mesure les enjeux de ce match. Kaba Diawara a rassuré qu’il n’y a pas deux options sur la table. L’unique est de battre les Léopards pour se qualifier au dernier carré. Rapporte africaguinee.com.

« On y va de la même façon, on n’a rien à cacher, on sait que c’est des finales maintenant. Peu importe qui vient devant, on sait qu’au bout de 90 voire 120 minutes, on aura à gagner parce qu’on sait que si on perd, on rentre à la maison. On se prépare en conséquence, même s’il faut aller au penalty, on ira. On est vraiment prêt à tout pour encore aller plus loin », a déclaré le coach guinéen.

Kaba Diawara fait confiance à ses hommes pour relever ce nouveau défi. « Il y a de la place, on fait partie du top 8 maintenant. C’est gratifiant, mais quand on est là maintenant, on a envie d’aller plus loin. Mes gars sont des compétiteurs, ils savent ce qui nous attend demain, on joue la RDC, il faut gagner pour aller voir ce qui se passe plus haut. On ne va pas jouer aux fanfarons, on n’est pas là pour ça. On est prêt pour demain, croyez-moi », martèle Kaba Diawara, coach de l’équipe guinéenne.