Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Février 2024

Côte d’Ivoire : Gendarmerie nationale- Un élément tué par un inconnu

Un gendarme a été tué dans la nuit du 31 janvier 2024, autour de 23h, à Satikran, village de la sous-préfecture d'Aniassué dans le département d'Abengourou. Selon les faits rapportés par la gendarmerie nationale, l'ex-Maréchal des Logis-Chef Bahyo Ninsemon Jaurès et son binôme l'Adjudant-Chef Dagri Apia Jean Marie décident d’effectuer une patrouille aux abords de cette localité, non loin d’un point d’achat d’hévéa. Dans cette opération, ils sont éblouis à l’aide de la lumière d’une torche par un individu habillé en tenue traditionnelle Dozo. Le Mdl décline rapidement son identité en se présentant comme un gendarme. Cela n’a suffi au chasseur traditionnel qui ouvre le feu sur lui en l’atteignant à l'abdomen, avant prendre la clé des champs. (Source : Fratmat.info)

Kenya : une explosion de gaz suivie d’un incendie à Nairobi - Au moins trois morts et 300 blessés

Au moins trois personnes ont été tuées et 300 (France 24) autres blessées dans un vaste incendie causé par une explosion de gaz dans la nuit de jeudi à vendredi à Nairobi, a affirmé vendredi l’inspecteur général adjoint de la police kényane. Après plusieurs heures, l’incendie, qui s’est déclaré vers minuit et a mobilisé de nombreux pompiers, a été maîtrisé vers 9 heures, ont constaté des journalistes de l’Afp. Un camion « chargé de gaz a explosé, provoquant une énorme boule de feu qui s’est largement propagée » à Embakasi, un quartier de la capitale kényane, a déclaré sur X (ex-Twitter) le porte-parole du gouvernement, Isaac Maigua Mwaura. Le feu a « endommagé plusieurs véhicules et propriétés commerciales, dont de nombreuses petites et moyennes entreprises. Malheureusement, des maisons d’habitation du quartier ont également pris feu, et un bon nombre d’habitants étaient toujours à l’intérieur car il était tard dans la nuit », a précisé Isaac Maigua Mwaura. (Source : La voix du Nord)

Sénégal : Macky reçoit le patron des services secrets français - Les secrets d’une audience

Bernard Émié, patron français des services secrets extérieurs, s'est entretenu dans la grande et stricte discrétion avec le Président Macky SALL. Les coulisses d'une audience, à moins d'un mois de la présidentielle de février 2024.C'est une information de Confidentiel Afrique. Le flic le plus puissant de France, Bernard Émié (65 ans), patron du renseignement extérieur, s’'est rendu discrètement au Sénégal pour une visite de 48 heures. Sans bruits, loin des coups de projecteurs des médias locaux, Bernard Emié s’est entretenu avec le Président Macky SALL au Palais. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, seul le général Cheikh SENE, par ailleurs patron de la Dnr (Direction du Renseignement National Sénégalais), était mis au parfum du séjour du « flic » français dans la capitale sénégalaise. (Source : Confidentiel Afrique)

Gabon : Justice/Réquisitoire à Paris - Trois ans de prison requis contre Pascaline Bongo pour corruption

Après avoir nié toute implication dans des malversations financières durant son aventure dans le gouvernement gabonais au côté de son défunt père Omar Bongo, Pascaline Bongo, a touché le fond vis- à -vis de la justice française ce jeudi. Le procureur de la République a requis trois ans de prison, dont deux avec sursis, et une amende de 150 000 euros contre Pascaline Bongo, ce jeudi 1er février 2024 a-t-on appris. (Source : Rfi)

Rdc : Insécurité - L'est de la Rdc pleure ses morts

Chaque famille est passée pour prendre des nouvelles de ses proches et récupérer les corps pour l'enterrement. La colère, l'émotion et la désolation se sont emparées des esprits à la vue des corps. Paluku Roger a vu son frère tué par des terroristes des Forces démocratiques alliées (Adf) dans leur église, alors qu'il s'était enfui dès les premiers coups de feu.( Source :Dw)

Rca : Aéroport Bangui-Mpoko- De nouveaux équipements techniques

La Société de développement des infrastructures aéroportuaires en Centrafrique (Sodiac) a doté, ce 30 janvier, la délégation de l’Asecna en équipements techniques. Il s’agit de dispositifs lumineux pouvant servir à des vols de nuit ainsi que des chariots à bagages.Depuis plus d’une décennie, l’aéroport international de Bangui n’accueille plus les vols de nuit. L’absence de moyens techniques appropriés en est la principale cause. C’est pour faire face à ce manquement et répondre aux multiples plaintes des usagers que la Sodiac a offert ces équipements à la délégation de l’Asecna.A en croire les responsables de la sûreté aéroportuaire, les 80 signaux lumineux et les 120 chariots à bagages devront corriger certaines anomalies techniques constatées. (Source : abangui.com)

Mali : Infrastructures - Les travaux du projet routier Bamako-Kati lancés

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, a présidé ce jeudi matin la cérémonie solennelle de lancement des travaux du projet routier d’envergure devant relier la ville de Bamako à celle de Kati. La cérémonie a vu la participation du Premier ministre, Chef du Gouvernement, du Président du Conseil national de Transition et de plusieurs membres du Gouvernement. Ce projet routier ambitieux, tant attendu par les populations, voit enfin le jour grâce à l’implication personnelle de Son Excellence Colonel Assimi GOITA. Futuriste et structurant, le projet ci-dessus mentionné va concerner l’aménagement en 2X2 voies les sections Bamako-Koulouba-Kati et l’embranchement GMS-Samè-Kati. Les travaux concerneront également la bretelle d’accès à l’hôpital du Point G, ainsi que la réalisation de 7 km de voirie urbaine dans la ville de Kati. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Conseil supérieur de la communication - Inoussa Ouédraogo, le nouveau président prend fonction

Nommé par décret par le chef de l’Etat, le nouveau président Conseil supérieur de la communication (Csc), Inoussa Ouédraogo a été installé ce jeudi 1er février 2024. La cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre et de nombreux membres du gouvernement. Devant ces témoins du jour, le président sortant Abdoulaziz Bamogo a traduit sa satisfaction de voir que l’instance de régulation des médias va accueillir du sang neuf qui ouvrira de nouveaux chantiers pour un Csc plus fort. Au cours de leur mandat, Bamogo et les conseillers sortants ont mis l'accent sur l'adoption et la vulgarisation de quatre textes de référence dont le but est d'amener les professionnels des médias et les concitoyens internautes à avoir des pratiques communicationnelles plus responsables au regard du contexte national marqué par la crise sécuritaire et les tensions sociales. Le premier texte concerne les sept points d'attention destinés aux acteurs médiatiques pour une prise en compte de la responsabilité sociale dans les médias, le deuxième se rapporte à la charte de bonne conduite des médias confessionnels, le troisième concerne le guide de gestion des contenus médiatiques à caractère confessionnel dans les médias non confessionnels. (Source : aouaga.com)

Guinée : Can2023/Kaba Diawara avertit les congolais - « On va tout faire pour vous renvoyer avec votre chicotte »

La Guinée affronte ce vendredi 02 février 2024, la République Démocratique du Congé en quart de final de la Coupe d’Afrique des Nations. En conférence de presse d’avant-match, ce jeudi 1er février, le sélectionneur du Syli national a déclaré qu’il mesure les enjeux de ce match. Kaba Diawara a rassuré qu’il n’y a pas deux options sur la table. L’unique est de battre les Léopards pour se qualifier au dernier carré. Rapporte africaguinee.com.« On y va de la même façon, on n’a rien à cacher, on sait que c’est des finales maintenant. Peu importe qui vient devant, on sait qu’au bout de 90 voire 120 minutes, on aura à gagner parce qu’on sait que si on perd, on rentre à la maison. On se prépare en conséquence, même s’il faut aller au penalty, on ira. On est vraiment prêt à tout pour encore aller plus loin », a déclaré le coach guinéen. (Source : africaguinee.com)