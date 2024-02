Cote d'Ivoire: Travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan - Le ministre Amadou Koné satisfait de l'état d'avancement

Le ministre des Transports, Amadou Koné est satisfait de l'état d'avancement des travaux de la ligne 1 du metro d'Abidjan. Il l'a dit le jeudi 1er février 2024, au terme d'une visite de la section Nord de la ligne 1 du métro, qui s’étend de la commune d'Anyama à la gare lagunaire de Sitarail au Plateau. Rapporte la source officielle Cicg.

« Nous étions ici il y a deux mois pour parcourir la moitié de la section Nord de la ligne 1 du métro. Aujourd'hui, nous avons tenu à faire toute la section Nord de la ligne 1 du métro pour constater l'état d'avancement des travaux. Je suis très heureux que les choses avancent. Le travail est bien fait », s’est satisfait Amadou Koné, non sans remercier le Bureau national d'Études techniques et de Développement (Bnetd), la Société ivoirienne de construction du métro d'Abidjan (Sicma) et la Société ivoirienne de gestion du patrimoine ferroviaire (Sipf).

Poursuivant, le ministre des transports a souligné que le délai pour la fin des terrassements a été déplacé. « Le terrassement se poursuit au-delà de la Y4, un peu plus loin dans Anyama. La ligne Sitarail est donc toujours maintenue. Il devrait être achevé au mois de juin prochain. Par la suite, on va finaliser le terrassement pour la partie métro, puis accélérer les travaux », a-t-il indiqué.

Amadou Koné s’est également réjoui de la présence de jeunes ivoiriens sur le chantier, dans le cadre de l'Ecole de la deuxième chance. « On a noté effectivement que dans le cadre de l'Ecole de la deuxième chance, de nombreux jeunes ont été reconvertis. Ils ont été formés et travaillent sur ce projet. Je voudrais remercier pour cela le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, N’Guessan Koffi », a dit le ministre des Transports interrogé par nos confrères.

%

Selon lui, le design du métro d’Abidjan a été validé depuis plus d’un mois. Ce, en collaboration avec le Bnetd et la Primature. « Le métro est en train d'être réalisé de sorte que nous sommes confiants quant au délai de 2027 ».

Le métro d’Abidjan avec une longueur de 37 km de tracé entre Anyama et l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, va assurer le déplacement quotidien de plus de 500 000 passagers. Il permettra de fluidifier les déplacements et de décongestionner le grand Abidjan. Sa livraison est prévue en 2027.