Afrique: CAN 2024 - Pourquoi Victor Osimhen est indispensable au Nigeria même quand il ne marque pas

En manque de réussite depuis le début de cette CAN où il n'a inscrit qu'un but, l'attaquant nigérian a pourtant livré un match de haut niveau en huitièmes de finale contre le Cameroun (2-0). Et même s'il ne marque pas, son activité sur le front de l'attaque le rend indispensable aux Super Eagles, qui affrontent l'Angola en quarts ce vendredi 2 février à Abidjan.

D'un point de vue purement statistique, difficile de dire que Victor Osimhen est en train de réaliser une grande CAN. Avec un seul but inscrit, le premier de sa carrière dans une Coupe d'Afrique des nations, pour égaliser face à la Guinée équatoriale lors du premier match du Nigeria, l'attaquant des Super Eagles est bien loin de la première place du classement des buteurs, actuellement toujours occupée par Emilio Nsue avec cinq réalisations.

En mal de réussite devant le but, Osimhen n'en reste pourtant pas moins un titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque nigériane. Et s'il est une fois de plus resté muet en huitièmes de finale face au Cameroun, son apport a été tel qu'il n'est pas question pour le sélectionneur des Super Eagles de se passer de lui.

« Il n'a pas marqué mais il a fait un match fantastique, expliquait José Peseiro après la qualification contre le Cameroun. Une journaliste m'a demandé hier en conférence de presse s'il ne fallait pas mieux que je mette Osimhen sur le banc. Allez demander à nos adversaires de ce soir à quel point ils ont souffert face à Victor... Il s'est créé l'occasion de but tout seul ! Le défenseur avait la balle, il lui a mis la pression et il lui a piqué le ballon. »

%

« Les stats ne disent pas tout »

S'il n'a pas marqué, le meilleur joueur africain de 2023 s'est en effet révélé précieux pour son équipe face à la défense des Lions indomptables, contrainte de surveiller comme le lait sur le feu un attaquant à l'affût de la moindre erreur de ses adversaires, comme cela a d'ailleurs été le cas sur le premier but où il a réussi à chiper le ballon à Alexander Wooh avant de transmettre une passe décisive à Ademola Lookman.

Malgré son manque de réussite devant le but, le match de Victor Osimhen face au Cameroun a en tout cas révélé l'importance du joueur pour son équipe. « Les stats ne disent pas tout, elles ne donnent pas l'influence d'un joueur sur le match, analyse l'ancien gardien camerounais Joseph-Antoine Bell, aujourd'hui consultant pour RFI. Osimhen peut ne pas marquer, mais il a inversé le rapport de force ! Au lieu d'avoir les défenseurs sur le dos, ce sont les défenseurs qui l'ont sur le dos. Avec Victor Osimhen, c'est toute la défense qui ne respire pas, donc ça créé forcément de la tension nerveuse pour les défenseurs, du défi physique lui et ça libère des espaces pour ses partenaires. »

« Il ne joue pas pour lui mais pour l'équipe »

La présence d'Osimhen est d'autant plus importante que le travail défensif ne lui fait pas peur. « C'est un avant-centre qui ne joue pas pour lui mais pour l'équipe, et ça, c'est rare, estime Joseph-Antoine Bell. Osimhen ne rechigne pas à défendre, on le prendrait presque pour un défenseur ou un milieu défensif tellement il se donne. Et en plus, il défend bien ! »

Il serait toutefois bien imprudent de limiter le joueur à son abattage défensif et à son pressing sur les défenseurs, car Victor Osimhen sait tout faire ou presque. « C'est un pur attaquant qui a toutes les qualités. Tu lui laisses le moindre espace, il est capable de marquer. Il sait garder le ballon, il sait appeler en profondeur, énumère l'ancien attaquant lensois Roger Boli. Il a du Eto'o dans la percussion, la vitesse d'exécution et dans le sens du but, mais il a aussi la puissance athlétique d'un Didier Drogba. »

L'année ou jamais ?

Qu'il soit ou non buteur lors du prochain match décisif face à l'Angola pour une place en demi-finale ce vendredi au stade Félix Houphoüet-Boigny d'Abidjan, l'attaquant nigérian semble en tout cas en mission pour son équipe. Son histoire avec la CAN a souvent été contrariée, il n'avait joué que 45 minutes en 2019 et avait dû déclarer forfait en 2022 au Cameroun. C'est peut-être l'année ou jamais pour le buteur du Napoli. « Peu importe le nombre de buts que j'ai marqués, si je gagne la CAN, j'aurais fait un long chemin dans ma vie, et quand j'aurai fait ça, j'aurai tout réussi », déclarait le joueur aux 21 buts en 31 sélections à l'AFP il y a quelques jours.

Un garçon en mission pour son pays, l'émotion de Victor Osimhen après la victoire face au Cameroun ! 💚🇳🇬pic.twitter.com/AYS1jxpXC2-- Naija Football 🇳🇬 (@NaijaFootball_) February 1, 2024

D'autant qu'un attaquant comme Osimhen ne reste jamais muet très longtemps. Son compteur pourrait très bien se débloquer face à l'Angola. Du côté des Palancas Negras, on ne prend en tout cas pas l'attaquant à la légère. « Il pèse sur une défense. Il faut être vigilant pour ne pas faire d'erreur parce qu'il est sur tous les ballons, a expliqué au micro de RFI le défenseur central Jonathan Buatu. Il a vraiment faim, donc on va faire en sorte de ne pas lui donner à manger. » C'est tout le mal qu'on leur souhaite, mais le défi s'annonce d'ores et déjà très corsé pour les défenseurs angolais.