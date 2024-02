Tunisie: Kairouan-Elections locales - La réhabilitation des pistes rurales au centre des programmes des deux candidats à El Gtifa

KAIROUAN — Les deux candidats de la localité d'El Gtifa dans la délégation de Sbikha, Farhat Ben Belgacem Balti et Farhat Abderrahmen Balti, sont en course pour le second tour des élections locales au gouvernorat de Kairouan. Ils ont obtenu au premier tour, respectivement, 170 voix et 103 voix.

Le candidat Farhat Ben Belgacem Balti promet d'oeuvrer à l'aménagement des circuits ruraux, au raccordement des puits au réseau d'électricité, la réhabilitation du dispensaire local, la création de projets destinés à la femme rurale, la création d'un centre pour enfance et jeunesse, la régularisation de la situation foncière à Henchir El Gtifa et la mise en place d'un service de transport collectif.

De son côté, le candidat Farhat Abderrahmen Balti appelle au développement rural, le réaménagement du dispensaire local, la construction d'un centre de santé de base et la création d'un espace de loisirs et d'un terrain de football, outre la promotion de la situation de la femme rurale, l'approvisionnement en eau potable et le raccrodement des puits au réseau d'électricité.

La circonscription d'El Gtifa compte 1345 électeurs.