Cote d'Ivoire: BRVM - Le titre Unilever Côte d'Ivoire, réalise la meilleure performance du marché avec une hausse de 7,48% de son cours.

A l'issue de la séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de ce jeudi 1er février 2024, le titre Unilever Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de son cours de 7,48%.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 5 350 FCFA la veille à 5 750 FCFA ce 1er février 2024, soit une augmentation de 400 FCFA. Loin derrière Unilever Côte d'Ivoire, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SITAB Côte d'Ivoire (plus 3,33% à 6 200 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 1,30% à 780 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 0,89% à 2 270 FCFA) et Oragroup Togo (plus 0,85% à 2 325 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres, Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,74% à 2 005 FCFA), BOA Sénégal (moins 4,41% à 3 250 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 4,33% à 8 515 FCFA), BOA Niger (moins 4,08% à 4 700 FCFA) et Bernabé Cote d'ivoire (moins 3,45% à 1 400 FCFA).

Les indices sont de nouveau en baisse. C'est ainsi que l'indice composite (indice général de la Bourse) a connu un repli de 0,12% à 207,40 points contre 207,64 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), à enregistré une baisse de 0,20% à 104,01 points contre 104,22 points la veille.

%

Quant à l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une baisse de 0,13% à 96,65 points contre 96,78 points précédemment.

La valeur des transactions s'est établie à 301,413 millions de FCFA contre 184,034 millions de FCFA le mercredi 31 janvier 2024.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a connu une baisse de 8,917 milliards, en passant de 7 724,822 milliards de FCFA la veille à 7 715,905 milliards de FCFA ce jeudi 1er février 2024.

Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle est en baisse de 7,348 milliards à 10 194,346 milliards de FCFA contre 10 201,694 milliards de FCFA la veille.