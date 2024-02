Congo-Kinshasa: La famille de Chérubin Okende décide de l'enterrer sans attendre les résultats de l'autopsie

La famille de Chérubin Okende et son entourage ont pris la décision d'organiser les funérailles de l'ancien ministre des Transports et Voies de communication, assassiné le 13 juillet dernier à Kinshasa. Cette décision a été annoncée jeudi 1er février après une rencontre avec le procureur général près le tribunal de grande instance de Gombe.

Malgré le flou entourant les circonstances de sa mort, la famille de Chérubin Okende a opté pour l'inhumation sans attendre les conclusions du rapport d'autopsie réalisé par le parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe. Par-delà le rapport, la famille souhaite savoir qui se trouve derrière la mort de l'ancien ministre et quelles sont les raisons de cet acte.

« La réponse la plus importante pour le compte de la famille, c'est de connaître qui a tué Chérubin Okende et pourquoi. Les circonstances de sa mort, c'est une autre chose. Quand vous regardez l'orientation du parquet, il veut seulement s'appuyer sur les circonstances de la mort, mais pas répondre à la fondamentale question de savoir qui l'a tué et pourquoi », explicite Me Laurent Onyemba, avocat de la famille.

Omerta

En tout, la famille affirme avoir envoyé sept lettres au parquet, mais aucune n'a obtenu de réponse. Confrontée à cette situation, la veuve et les enfants ont décidé de procéder à une inhumation sobre et imminente. « La famille est agacée, la veuve ne travaille pas et la misère s'installe fondamentalement. Il est malheureux de constater que même les membres du gouvernement et du parlement qui étaient avec Chérubin Okende ne peuvent pas se rendre sur le lieu du deuil parce qu'il y a une main noire qui fait peur et il n'y a personne qui parle », poursuit Me Laurent Onyemba.

Les démarches à la morgue ont commencé en vue de la levée du corps. Sur le plan judiciaire, la famille a l'intention d'accélérer la procédure au niveau des instances internationales.

