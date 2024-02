Maroc: Médecine vétérinaire - Signature d'une convention-cadre pour la formation des médecins

Rabat — Une convention-cadre a été signée, jeudi à Rabat, entre le ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), l'Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II et l'Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS), pour mettre en place des formations spécialisées au profit des médecins vétérinaires.

Paraphée par le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, le président de la FM6SS, Lahcen Belyamani, le directeur de l'IAV Hassan II, Abdelaziz El Hraiki et le président de l'UM6SS, Mohamed Adnaoui, cette convention a également pour objectif d'établir un cadre propice pour la recherche et de créer un espace national pour l'échange scientifique et ce, dans le cadre d'un partenariat évolutif et durable.

Dans une déclaration à la MAP, M. Sadiki a indiqué que l'objectif de cette convention est de renforcer l'écosystème de la formation et de la recherche vétérinaire au Maroc, et de former des cadres de haut niveau dans les domaines de la protection et de la santé animale, précisant que cette alliance stratégique vise l'augmentation de l'effectif des vétérinaires qualifiés pour répondre à la demande croissante dans les diverses spécialités.

"Cette initiative est primordiale, non seulement pour stimuler l'économie et favoriser le développement de l'élevage, mais aussi pour garantir une surveillance efficace des maladies transfrontalières, dans le contexte des changements climatiques qui influencent significativement l'évolution des maladies", a-t-il expliqué.

La surveillance des maladies tropicales affectant le bétail est également une priorité, a ajouté M. Sadiki, soulignant l'importance du développement des capacités nationales à répondre efficacement à ces menaces, de rehausser la qualité des cadres formés et de promouvoir le concept de "One Health", visant à protéger la santé publique nationale.

Pour sa part, M. Belyamani a relevé que cette convention marque le début d'un nouveau chapitre dans le cadre du concept "One Health", élargissant l'offre de formations dispensées par la Fondation dans le domaine de la médecine vétérinaire. Il a aussi fait part de l'ambition de la Fondation à offrir aux jeunes bacheliers l'opportunité de faire carrière dans la médecine vétérinaire en leur facilitant l'accès aux cursus spécialisés de l'UM6SS.

D'un avis similaire, M. El Hraiki a souligné que cette convention est spécifiquement élaborée dans le but d'intensifier la collaboration dans les sphères de l'enseignement, de la recherche scientifique, et de développer le domaine de la médecine vétérinaire au Maroc.