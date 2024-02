Maroc: L'expérience du Maroc en matière de promotion des droits de la femme mise en avant à Panama

Les réalisations du Maroc dans le domaine des droits de la femme ont été mises en avant, mercredi à Panama, lors d'un forum organisé à l'occasion du 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.

La participation du Royaume à cet évènement a été l'occasion de souligner l'expérience marocaine en matière de promotion des droits de l'Homme en général et de consécration des droits de la femme en particulier, à la faveur des réformes d'envergure lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a indiqué l'ambassade du Maroc au Panama dans un communiqué.

Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc au Panama, Bouchra Boudchiche, a affirmé que le Royaume, fermement convaincu de l'importance des principes d'égalité et de parité, a adopté et ratifié la majorité des conventions internationales y afférentes, notant que le Maroc a affirmé dans sa Constitution la primauté des conventions internationales ratifiées sur les lois nationales, s'engageant ainsi à consolider l'autonomisation des femmes et à promouvoir leurs droits politiques, civils, sociaux, économiques, culturels et environnementaux.

La diplomate a cité à cet égard les initiatives et politiques publiques mises en oeuvre au Maroc visant à promouvoir l'égalité et le rôle de la femme, notamment en assurant la présence effective des femmes dans les institutions élues ainsi que dans les entreprises privées, et en adoptant une approche genre dans la gestion du budget public. Elle a souligné que l'adoption par le Royaume de ces mesures a permis de réaliser des progrès significatifs en matière d'égalité.

Au cours de cette rencontre, à laquelle a participé notamment la ministre panaméenne de la Femme, Juana Herrera Araúz, l'ambassadeur a indiqué que le Maroc, qui accorde une importance particulière à l'action commune et à la coopération internationale, a lancé nombre d'initiatives internationales, notamment en Afrique, afin d'y améliorer la situation de la femme, ajoutant que le Royaume est disposé à échanger ses expériences et à les partager avec des pays amis comme le Panama, qui souhaitent établir une coopération fructueuse pour promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes.

Mme Boudchiche a aussi indiqué que l'élection du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies constitue une reconnaissance par la communauté internationale des réalisations du Royaume dans ce domaine, et couronne un parcours jalonné de réformes d'envergure en matière de défense des droits humains et de promotion de l'égalité et de la parité.

Ce forum a vu la participation de plusieurs hauts responsables panaméens, notamment des présidents d'institutions constitutionnelles, des représentants de divers programmes des Nations unies au Panama, ainsi que des membres d'organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l'Homme et de l'autonomisation des femmes.