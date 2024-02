Algérie: SMA - 1er Forum national de la communication intergénérationnelle à Alger

ALGER — Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont organisé, jeudi à Alger, le 1er Forum national de la communication intergénérationnelle, placé sous le thème "Communication intergénérationnelle, lorsque le legs se renouvelle".

Présidant les travaux du Forum, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga a affirmé que les SMA étaient "une école à même de garantir la communication intergénérationnelle à travers la préservation de la mémoire nationale", mettant en exergue leur "attachement permanent aux constantes nationales et aux valeurs humaines nobles dont ont fait preuve les Moudjahidine et les Chouhada lors de la glorieuse Guerre de libération".

En outre, le ministre a appelé les enfants du mouvement scout à "rester fidèles aux principes de haute moralité et à contribuer de manière active au développement national dans les différents domaines, en faisant montre de valeurs authentiques et civilisationnelles et en appuyant la nation dans la réalisation de ses objectifs et le renforcement de son progrès", soulignant que les jeunes étaient "une véritable richesse pour la patrie" comme l'a affirmé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

M. Rebiga a également mis l'accent sur l'importance du "renforcement de la communication de génération à génération pour rester fidèle au message des Chouhada de la glorieuse Révolution du 1er novembre et préserver la mémoire nationale".

De son côté, le commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui a affirmé que les SMA constituaient "une école et une pépinière pour les enfants et les jeunes à travers ses actions d'encadrement, de sensibilisation et de consécration de l'esprit citoyen pour être au service de la patrie", appelant ses cadres et leaders à "conjuguer davantage d'efforts et à oeuvrer pour atteindre plus d'un million et demi d'adhérents à l'horizon 2036".

Pour sa part, le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham a souligné l'impératif de "renforcer l'action commune avec tous les acteurs en vue de consacrer les principes nationaux chez les futures générations pour préserver la mémoire nationale, les valeurs culturelles et civilisationnelles, consacrant ainsi l'appartenance à ce pays avec une ouverture sur le monde".

La Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi a, quant à elle, rappelé "le partenariat établi entre le Mouvement des scouts et son instance pour la prise en charge des enfants et des jeunes", afin d'en faire des citoyens modèles.